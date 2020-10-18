В компании «Техномакс» рассказали об ограблении: украли смартфоны

В компании заявили об ограблении магазина на Новосибирской, 42 в ночь с 9 на 10 октября.

Все-таки это случилось с нами и нам нужна ваша помощь. Ночью 9 октября 2020 года злоумышленники проникли в наш магазин в Красноярске на Новосибирской 42 и забрали с собой 34 смартфона Apple, Xiaomi и realme. Cделали все очень быстр, буквально за 5 минут — видно, что готовились: разбили бронированные стекла, с корнем вырвали защитную жалюзи, и очень быстро разобрались с выставочным стендом», — сообщают в «Техномаксе».

Украденные смартфоны без коробок и специалисты компании знают IMEI устройств. Представители «Техномакса» просят красноярцев сообщать, если предложения о продажах таких смартфонов появились на аукционах, скупках, в ломбардах.

Можно написать сообщение или позвонить по номерам: 88002503650 и 839122181800.

Напомним, красноярская пресса сообщает о дерзких грабежах по среди белого дня в салонах сотовой связи не менее полугода. В течении лета было ограблено несколько магазинов в центре города недалеко от главка МВД.