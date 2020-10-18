Продовольственная инфляция растет в Красноярске

«Еще в августе мы отмечали ее замедление, она находилась на уровне 3,9 %, в сентябре продовольственная инфляция выросла до 4,5 %. Во многом на это повлиял невысокий урожай картофеля, лука, помидоров».

В ситуации, когда в целом уборочная кампания в регионе шла хорошими темпами, некоторые овощи плохо перенесли дождливое лето. Значительная часть картофеля была испорчена из-за перенасыщения почвы влагой и повреждения клубней фитофторой. Пострадал и репчатый лук. До прилавков магазинов эти овощи дошли в меньшем количестве, что привело к росту цен на них. Других сезонных овощей было собрано достаточно, так что цены на морковь, свеклу и чеснок замедлили рост.

Из-за низкой урожайности местных помидоров уже в сентябре в магазинах появились импортные, стоимость которых была выше из-за ослабления рубля. Также отмечено, что в 2020 году объемы вылова у рыболовных хозяйств, поставляющих продукцию в край, сократились. Сжатие предложения привело к росту цены на неразделанную рыбу. В такой ситуации жители региона компенсировали нехватку мороженой рыбы увеличением спроса на рыбные консервы, что подстегнуло рост цен и на эти продукты. Благодаря развитию мясного производства в регионе, на говядину и говяжью печень рост цен замедлился, подешевели куры. В целом годовая инфляция в Красноярском крае в сентябре ускорилась до 3,3 % (после 3,1 % в августе).