Коммунисты, вперед! Крайком КПРФ выбрал новые лица

Как элегически описывает происходившее пресс-служба краевого отделения КПРФ, «в Большом зале ДК (Дворец культуры имени 1 Мая – прим.ред.), построенного в послевоенном 1946 году, для трудового коллектива завода «Красмаш», выпускавшего во время Великой Отечественной войны пушки для Красной Армии, собралось более 100 делегатов, представляющих 63 местных отделения Красноярского края от холодного Таймыра до «Сибирской Италии», как называл место своей ссылки село Шушенское, Владимир Ильич Ленин».

Напомним, что в январе 2020 года Президиум ЦК КПРФ со скандалом отстранил от должности первого секретаря красноярского отделения Петра Медведева и распустил бюро крайкома партии. У руководства КПРФ накопились серьезные претензии к Петру Петровичу: главным образом они касались слабой организационной и кадровой работы, низких результатов на выборах и малом присутствии партии в публичном поле.

После отставки Медведева Исполняющим обязанности первого секретаря крайкома был назначен депутат Законодательного собрания края Андрей Новак.

Заслушав отчет Новака, участники конференции тайным голосованием избрали новые органы управления региональным отделением партии: 53 члена Краевого комитета партии и 29 кандидатов в члены комитета. В этот же день состоялся первый пленум комитета, который избрал бюро в количестве 13 человек, а также первого секретаря крайкома. Как сообщает пресс-служба КРПФ, Андрей Новак был избран единогласно.

Как отметил Дмитрий Дубовенко, представитель Центрального Комитета КПРФ, курирующий Красноярский край, Красноярское региональное отделение всегда было одним из лучших в России и задача вновь избранного Комитета, сохранить и приумножить все лучшее, что было создано за прошедшие годы.

Отметим, конфликт в красноярском отделении КПРФ возник еще в конце 2019 года. Тогда Петр Медведев был отстранен от должности руководителя фракции. Как сообщает «КоммерсантЪ-Сибирь», причиной стало то, что он от имени фракции внес в Заксобрание поправки в закон «О рекламе», при этом не посоветовавшись с остальными членами партии (во фракцию входит четыре депутата). После этого бюро крайкома КПРФ вынесло решение о восстановлении Петра Медведева в должности. Это решение было проигнорировано членами фракции.