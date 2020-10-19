Эксперты: россияне не побегут за новым айфоном сразу после релиза

Эксперты выяснили, что жители России не готовы покупать новинку прямо сейчас. Цена iPhone 12 начинается от 79 990 рублей, iPhone 12 mini — от 69 990 рублей, iPhone 12 Pro — от 99 990 рублей, iPhone 12 Pro Max — от 109 990 рублей. Версия 12 Pro Max на 512 гигабайт будет стоить 139 990 тысяч рублей.

Как пояснили DK.ru в красноярском филиале «МегаФона», опыт продаж Apple iPhone 11 и более ранних поколений смартфона показал, что самый большой спрос – более 50% – приходится на «младшие» версии с базовым объемом памяти. При этом около 30% устройств приобретается в кредит или по программе рассрочки.

Как выяснили «Сбербанк Страхование» и портал Rambler, опросив более 8000 человек, 78% россиян не видят острой необходимости в покупке iPhone 12 сразу после его выхода. 18% из них ответили, что их устраивает нынешний смартфон и пока они не хотят его менять.

Тратить большие суммы на смартфоны россияне не готовы. Примерно по 36% респондентов выделяют на эти цели до 10 000 рублей или 10 000–20 000 рублей в год. 13% готовы потратить на смартфоны 20 000–30 000 рублей в год, 8% — от 30 000 до 50 000 рублей в год. Больше 100 000 рублей на гаджет могут потратить только 2% опрошенных. Деньги, эквивалентные стоимости iPhone 12, лучше отложить в сбережения, считают 45% россиян. Около трети респондентов (29%) полагают, что эту сумму лучше потратить на путешествие. Обновить гардероб предпочитают 10% опрошенных, по 7% лучше направят эту сумму на обучение или развлечения и занятия спортом.

Меж тем телеком-операторы видят разницу в поведенческих привычках поклонников техники Apple и приверженцев других брендов.