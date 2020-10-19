Налоговая может принудительно закрывать ИП. Что делать? – Елена Герасименко, «БухгалТерра»

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Елена Герасименко, «БухгалТерра»

Раньше исключить ИП из реестра без заявления можно было в двух случаях:

по решению суда;

если у иностранного гражданина закончился срок действия документа на проживание в РФ (или он был аннулирован).

Теперь у налоговых органов в руках еще один рычаг воздействия.

Исключить незадачливого предпринимателя из ЕГРИП они смогут, если будут соблюдены два условия:

1. Прошло 15 месяцев с даты окончания патента или последние 15 месяцев ИП не сдавал отчетность в ФНС. К таким отчётам относятся все формы, которые сдают в ФНС. Непредоставление отчётности во внебюджетные фонды не является основанием для исключения ИП из ЕГРИП.

2. ИП имеет недоимку по налогам и задолженность по налоговым пеням и штрафам.

Обратите внимание: только ОДНОВРЕМЕННОЕ соблюдение условий 1 и 2 пункта ведет к ликвидации ИП по решению налогового органа!

Поэтому ликвидация не коснётся предпринимателей, которые:

регулярно сдают нулевые декларации, но не платят страховые взносы;

перечисляют взносы, но 15 месяцев не предоставляют декларации.

Если не платили страховые взносы и не сдавали декларацию, готовьтесь: ФНС примет предварительное решение о ликвидации ИП и в течение трех дней опубликует его в «Вестнике государственной регистрации». Предпринимателя о предстоящем событии налоговая уведомлять не будет.

ИП вправе в течение одного месяца со дня опубликования решения подать заявление о погашении недоимки и сдаче отчетности (с приложением соответствующих доказательств). Если он этого не сделает, ИП будет исключен из реестра.

Кредиторы и иные лица, чьи права и законные интересы затрагиваются исключением недействующего ИП из реестра, смогут обжаловать решение об исключении в течение года со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.

При наличии задолженности все долги после закрытия ИП переходят на физическое лицо. То есть, изначально происходит процедура регистрации закрытия ИП, а после этого долги или погашаются, или физлицо подаёт на банкротство, если имеются все признаки несостоятельности.

Почему лучше не провоцировать налоговиков?

Если налоговая своим решением прекратит деятельность ИП, то в течение трех лет повторно зарегистрировать ИП вы не сможете. Однако закон не запрещает стать участником вновь созданной или действующей компании. К тому же бывший ИП может зарегистрироваться самозанятым и стать плательщиком налога на профессиональный доход.

Чтобы не попасть в список на ликвидацию, нужно регулярно проверять:

задолженность по налогам и отчётности. Проверить отсутствие долгов можно на сайте ФНС в личном кабинете или запросить справку о состоянии расчётов, через любого оператора связи;

публикации в журнале «Вестник государственной регистрации» на сайте https://www.vestnik-gosreg.ru/ , через строку поиска по ИНН или ОГРНИП.

Если пока не ведете деятельность, но статус ИП вам нужен, не пропадайте из поля зрения налоговых органов — сдавайте нулевые отчеты и платите страховые взносы.

Если статус ИП вам больше не нужен и вы не планируете продолжать бизнес, не дожидайтесь принудительного закрытия и не копите долги. Закрыть ИП в добровольном порядке несложно — нужно лишь заплатить госпошлину в 160 рублей и направить заявление о снятии с учета по форме Р26001 в налоговую инспекцию. Если есть ЭЦП и документы подаете в электронном виде, пошлину платить не придется. На шестой рабочий день вы получите лист записи ЕГРИП — и дело сделано. Не забудьте сдать последнюю декларацию и погасить все долги перед бюджетом.