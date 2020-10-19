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Губернатор Усс предложил ограничить работу ресторанов

Губернатор Усс предложил ограничить работу ресторанов
Иллюстрация: amic.ru

В Красноярске закончилось заседание оперштаба под председательством губернатора Александра Усса, где обсуждалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом и меры сдерживания его распространения.

#НОВОСТИ

Среди прочего на заседании предложили, чтобы все рестораны и бары работали только до 23 часов, то есть были местом приема пищи, а не развлечений.

Губернатор Усс считает, что

заведения общепита должны быть местом приема пищи, а не развлечений»,

поэтому ночным клубам предлагают пока остановить свою деятельность. Школы и детские сады, там, где еще нет заразившихся коронавирусом, работают планово до осенних каникул. Также губернатор поручил усилить меры по контролю за масочным режимом.

Нужно,

все вернуть в прежнее русло, чтобы не прибегать к прежним ограничениям, которые обеспечат пустой город».

Напомним, на прошлой неделе глава региона отметил, что ситуация начинает осложняться и поручил активизировать проверку масочного режима в магазинах, общественном транспорте и других местах скопления людей. По мнению г-на Усса, подобные меры могут смягчить новую волну пандемии и избежать возврата режима изоляции.

Ранее, 17 октября, власти Московской области ввели новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости Covid-19. Так, во всех объектах, в которых оказываются услуги населению, запрещено проводить развлекательные мероприятия с 0:00 до 8:00 часов. Данный запрет распространяется на ночные клубы, караоке-бары, публичные танцевальные выступления и исполнение музыкальных произведений, а также различные развлекательные программы.

 

 

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