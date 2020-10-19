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Знал бы прикуп: Nordwind открывает прямые рейсы Красноярск–Сочи

Знал бы прикуп: Nordwind открывает прямые рейсы Красноярск–Сочи
Иллюстрация: ato.ru

В авиакомпании Nordwind анонсировали старт прямых рейсов из Красноярска в Сочи. Полеты запланированы на следующий месяц, а первый состоится 18 ноября.

#НОВОСТИ

Как сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта, из краевого центра самолеты будут летать по средам и субботам, в обратном направлении — среда и четверг.

Стоимость билета без багажа в одну сторону обойдется от 6 493 рублей, с багажом от 7 993 рублей.

Любопытная опция — любителям горнолыжного катания и сноуборда должна понравится услуга по перевозке оборудования и снаряжения весом до 20 килограмм в качестве бонуса.

Сейчас из Красноярска в Сочи летает только авиакомпания «Победа».

 

 

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