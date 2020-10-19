Знал бы прикуп: Nordwind открывает прямые рейсы Красноярск–Сочи

Как сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта, из краевого центра самолеты будут летать по средам и субботам, в обратном направлении — среда и четверг.

Стоимость билета без багажа в одну сторону обойдется от 6 493 рублей, с багажом от 7 993 рублей.

Любопытная опция — любителям горнолыжного катания и сноуборда должна понравится услуга по перевозке оборудования и снаряжения весом до 20 килограмм в качестве бонуса.

Сейчас из Красноярска в Сочи летает только авиакомпания «Победа».