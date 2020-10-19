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Красноярские суды частично перешли на дистанционный режим работы из-за коронавируса

Красноярские суды частично перешли на дистанционный режим работы из-за коронавируса
Иллюстрация: pix.com

С 19 октября суды Советского, Железнодорожного, Свердловского и Октябрьского районов Красноярска временно прекратили личный прием граждан из-за распространения коронавируса.

#НОВОСТИ

Как сообщается на сайтах судов, входить в здания разрешено только участникам судебных процессов. Всем необходимо использовать маски или респираторы, а также обрабатывать руки антисептиком.

Подать документы можно через информационную систему «Электронное правосудие» или по почте. Суды возобновят работу в прежнем режиме после улучшения эпидемиологической обстановки.

По данным на 19 октября, в Красноярском крае выявили 218 новых случаев коронавируса. Регион находится на восьмом месте в России по числу заразившихся COVID-19.

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