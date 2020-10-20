Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.10
77,92
91,31
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Работа.ру»: самые большие зарплаты в Красноярске предлагают в торговле и строительстве

«Работа.ру»: самые большие зарплаты в Красноярске предлагают в торговле и строительстве
Иллюстрация: www.pixabay.com

Сервис «Работа.ру» составил октябрьский рейтинг самых оплачиваемых вакансий в Красноярске. Работодатели готовы платить кандидатам от 90 до 100 тысяч рублей.

#НОВОСТИ

На зарплату от 100 тысяч рублей в месяц может рассчитывать категорийный менеджер с опытом работы не менее пяти лет. Этот специалист занимается поиском поставщиков и товаров, ценообразованием, а также логистикой. По данным сервиса, соискатели должны иметь опыт проведения успешных переговоров и высокий уровень стрессоустойчивости.

Директору магазина предлагают 91 тысячу рублей в месяц. Требования к кандидату: образование не ниже среднего профессионального и управленческий опыт в ритейле от полугода. Директор обязан организовать работу магазина, контролировать сотрудников, выполнять план по товарообороту и минимизировать потери.

Также в октябре высокооплачиваемые вакансии доступны специалистам в сфере строительства. Например, зарплата электрогазосварщика с аттестацией НАКС и стажем не менее трех лет - от 100 тысяч рублей за вахту в Туруханском районе Красноярского края. Работодатель предоставит билеты в обе стороны, трехразовое питание и спецодежду.

До 100 тысяч рублей в месяц готовы предложить менеджеру по продажам в фитнес-клубе. Ему необходимо продавать членские карты и услуги клуба, помогать клиентам в подборе оптимального формата членской карты. При этом отмечается, что 100 тысяч менеджеру не гарантируют - уровень зарплаты зависит от процентов с продаж.

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Коммунисты, вперед! Крайком КПРФ выбрал новые лицаКоммунисты, вперед! Крайком КПРФ выбрал новые лица
  • Эксперты: россияне не побегут за новым айфоном сразу после релизаЭксперты: россияне не побегут за новым айфоном сразу после релиза
  • Двухэтажный лофт за 29 млн рублей продается в центре КрасноярскаДвухэтажный лофт за 29 млн рублей продается в центре Красноярска
  • В компании «Техномакс» рассказали об ограблении: украли смартфоныВ компании «Техномакс» рассказали об ограблении: украли смартфоны
  • Утвержден график выходных на 2021 годУтвержден график выходных на 2021 год
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.