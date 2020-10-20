«Работа.ру»: самые большие зарплаты в Красноярске предлагают в торговле и строительстве

На зарплату от 100 тысяч рублей в месяц может рассчитывать категорийный менеджер с опытом работы не менее пяти лет. Этот специалист занимается поиском поставщиков и товаров, ценообразованием, а также логистикой. По данным сервиса, соискатели должны иметь опыт проведения успешных переговоров и высокий уровень стрессоустойчивости.

Директору магазина предлагают 91 тысячу рублей в месяц. Требования к кандидату: образование не ниже среднего профессионального и управленческий опыт в ритейле от полугода. Директор обязан организовать работу магазина, контролировать сотрудников, выполнять план по товарообороту и минимизировать потери.

Также в октябре высокооплачиваемые вакансии доступны специалистам в сфере строительства. Например, зарплата электрогазосварщика с аттестацией НАКС и стажем не менее трех лет - от 100 тысяч рублей за вахту в Туруханском районе Красноярского края. Работодатель предоставит билеты в обе стороны, трехразовое питание и спецодежду.

До 100 тысяч рублей в месяц готовы предложить менеджеру по продажам в фитнес-клубе. Ему необходимо продавать членские карты и услуги клуба, помогать клиентам в подборе оптимального формата членской карты. При этом отмечается, что 100 тысяч менеджеру не гарантируют - уровень зарплаты зависит от процентов с продаж.