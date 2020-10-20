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В Москве скончался бывший гендиректор ГХК Валерий Лебедев

В Москве скончался бывший гендиректор ГХК Валерий Лебедев
Иллюстрация: "Сегодняшняя газета"

17 октября в Москве после продолжительной болезни умер Валерий Лебедев, который с 1989 по 1999 годы возглавлял «Горно-химический комбинат» (ГХК) в Железногорске. Ему было 78 лет.

#НОВОСТИ

По инициативе Лебедева на ГХК создали «сухое хранилище» отработавшего ядерного топлива, построили ряд значимых объектов, в том числе федерального значения, а также договорились о международном сотрудничестве.

В 1999 году Валерия Лебедева назначили заместителем министра атомной промышленности РФ. «Он решал сложнейшие вопросы оборонного наследия и экологической безопасности, стал одним из инициаторов и руководителей создания автоматического контроля и мониторинга радиационной обстановки в России», - сообщается в фейсбуке ГХК. В этой должности Лебедев проработал до 2002 года.

Валерий Лебедев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством», орденом «Почета», нагрудным знаком «Е. П. Славский». Прощание с ним пройдет 20 октября в Москве, где он жил в последние годы.

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