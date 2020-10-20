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Из Абакана в Кемерово снова начнут летать самолеты

Из Абакана в Кемерово снова начнут летать самолеты
Иллюстрация: sila-avia.ru

Авиакомпания «СиЛА» («Сибирская легкая авиация») заявила о возобновлении маршрута, запланировано три рейса в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

#НОВОСТИ

Первый рейс вылетит из аэропорта Абакана 26 октября. Вылет в 08:30 (04:30 мск) из Абакана, а в 10:10 (06:10 мск) - из Кемерова. Стоимость билета без кассового сбора составляет от 2 815 рублей. Авиарейс выполняется в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок.

Как уточняет ТАСС, маршрут был временно закрыт в связи с пандемией.

Авиакомпания «СиЛА» создана в Магадане, с 2014 года работает как коммерческий перевозчик, эксплуатирует самолеты Ан-28 и L-410.

 

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