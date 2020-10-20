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Прожиточный минимум вырос в Красноярском крае

Прожиточный минимум вырос в Красноярском крае
Иллюстрация: syktnet.ru

На сегодняшнем заседании правительства Красноярского края утвердили новую величину прожиточного минимума за третий квартал 2020 года.

#НОВОСТИ

В сравнении со вторым кварталом года норматив вырос на два процента, составив в целом 13 409 рублей. Отмечается, что увеличение связано с сезонным подорожанием ряда продовольственных товаров. Также установлены соответствующие величины прожиточного минимума для разных природно-климатических зон и категорий населения, пользующихся мерами социальной поддержки на основе норматива. Прожиточный минимум рассчитывают и устанавливают на основании стоимости потребительской корзины в регионе. Позднее эти данные используют при расчете мер социальной поддержки населения, проще говоря — различных льгот.

Напомним, во втором квартале прожиточный минимум подскочил сразу на 4,4 % и в целом по краю достиг 13 149 рублей. Повышение норматива также связали со скачком цен: тогда, например, картофель увеличился в стоимости на 28,7 %, плодоовощная продукция подорожала на 14,8 % и сахар — на 10,2 %.

 

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