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В Красноярске посетителям саун запретили плавать в бассейнах и приносить с собой еду

В Красноярске посетителям саун запретили плавать в бассейнах и приносить с собой еду
Иллюстрация: администрация Красноярска

Полиция, Роспотребнадзор и администрация устроили рейд по саунам Свердловского района, чтобы проверить, как сотрудники и гости соблюдают меры профилактики от коронавируса.

#НОВОСТИ

В Свердловском районе работает девять саун, инспекторы проверили три из них: «Медвежий угол» на улице Королева, «Сибирский вариант» на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» и «Круиз» на улице Вавилова.

Несмотря на небольшие замечания, результаты проверки оказались удовлетворительными, сообщили в пресс-службе администрации Красноярска. 

Из-за коронавируса все сауны должны работать по предварительной записи, чтобы не создавать очередь внутри помещения. После каждого посещения сотрудники должны убираться в номере с помощью дезинфицирующих средств.

Кроме того, посетителям теперь нельзя плавать в бассейнах, приносить свою еду и напитки, а также покупать их в сауне.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией остается напряженной, поэтому  администрация района предпринимает меры, чтобы не допустить дальнейшее распространение пандемии. Один из них - проверка предприятий и организаций на предмет соблюдения требований, установленных Роспотребнадзором», - сказал руководитель администрации Свердловского района Алексей Дягилев.

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