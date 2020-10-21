«Норникель»: производственные показатели компании устойчивы

Компания обнародовала предварительные итоги работы за третий квартал и девять месяцев 2020 года, а также производственный прогноз. Главным приоритетом названо снижение экологического воздействия.

Хочу подтвердить, что снижение воздействия на окружающую среду является нашим стратегическим приоритетом и мы продолжаем активно работать над кардинальным улучшением экологической ситуации в регионах присутствия», - заявил первый вице-президент операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.

Как следуют из отчета, в третьем квартале 2020 года объем производства никеля составил 60 тыс. тонн, что на 8% выше второго квартала. В целом, производство никеля за девять месяцев 2020 года составило 168 тыс. тонн, что было на уровне аналогичного периода прошлого года, при этом практически весь объем никеля был произведен из собственного сырья компании (166 тыс. тонн, +1%). Объем производства меди в третьем квартале составил 119 тыс. тонн, что на 5% ниже второго квартала – из-за плановых ремонтов на Талнахской обогатительной фабрике. Всего же с начала года «Норникель» произвел 359 тыс. тонн меди, что ниже аналогичного периода прошлого года на 4%. В компании объясняют это изменением структуры выпускаемой продукции и перераспределением ее внутри предприятий компании. Так, например, основное производство меди концентрируется на Быстринском ГОКе.

Производство металлов платиновой группы в целом за 9 месяцев незначительно снизилось год-по-году (палладий - 2 053 тыс. унций (-9%), платина - 513 тыс. унций (-7%), но в третьем квартале объемы выросли: палладий - 783 тыс. унций (+8% по сравнению со вторым кварталом), а платины - 190 тыс. унций (+10%). Снижение объемов производства за девять месяцев компания объясняет тем, что в 2019 году как раз на этот период пришлась выработка значительного объема накопленного незавершенного производства.

Производственные показатели «Норникеля» устойчивы и годовой план должен быть выполнен, отметил Сергей Дяченко. Он особо подчеркнул, что компания продолжает предпринимать максимальные меры по защите сотрудников от коронавируса. Таким образом минимизировано воздействие пандемии на производственные процессы.

Компания продолжает масштабную работу по модернизации производства, повышению его эффективности и снижению экологического воздействия на окружающую среду. Помимо экологических проектов Норильском промышленном районе (модернизация Медного завода и внедрение «серного проекта» на предприятиях) планируется несколько решительных действий в Кольской ГМК: там будет закрыт Плавильный цех и также модернизировано медное производство.

Практически завершена ликвидация последствий разлива топлива на норильской ТЭЦ-3.

На сегодняшний день завершен сбор загрязненного грунта с территории, прилегающей к ТЭЦ-3, и до первого снега проводились мероприятия по восстановлению земли и растительности. Водно-топливная смесь, собранная с поверхности реки Амбарная и района ТЭЦ-3, была полностью перекачана по временному трубопроводу в район Норильска и сепарирована на техническую воду и топливо. Техническая вода используется в технологическом процессе. На реке Амбарная установлены свежие сорбирующие боны, которые будут заменены после таяния льда весной 2021 года», - рассказал Сергей Дяченко.

Поиск наиболее эффективных решений по утилизации загрязненного грунта и восстановления экосистемы продолжается. С этой целью в Норильском районе работала большая экспедиция Российской Академии Наук. 30 ведущих ученых из 14 научных институтов Сибирского отделения РАН взяли пробы почвы, воды и биоресурсов. На основании лабораторных исследований они подготовят независимую оценку влияния разлива топлива на окружающую среду и предложат свои решения по восстановлению биологического разнообразия Таймыра.

«Норникель» планомерно наращивает свой технологический потенциал, реализуя масштабные комплексные производственные и экологические решения, и выполняет все свои обязательства перед партнерами и государством, отмечают в компании.