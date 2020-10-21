Goldman Group выпустила новые консервы по заказу партнеров
Мясоперерабатывающий завод холдинга впервые выпустил тушенку под собственной торговой маркой партнера. Заказчик - один из крупнейших дистрибьюторов продуктов питания в европейской части России.
Это компания INTEGRA с восьмилетним опытом работы на рынке мясной продукции.
Для начала выпущено 46 800 банок «Генеральских консервов». Пока это четыре вида тушенки: говядина, свинина, курица и каша с мясом. Первая партия уже в пути — консервы появятся в магазинах страны в октябре.
Партнера для выпуска мясной консервации под собственным брендом INTEGRA выбирала на конкурсной основе среди нескольких производителей. Мясоперерабатывающий завод Goldman Group предложил лучшее качество по заявленной цене и заключил контракт на выпуск банок тушеной говядины, свинины и гречневой каши под брендом заказчика.
Когда клиенты просят нас поучаствовать в производстве и проекте внедрения продукции в других регионах — это говорит об оценке нашего бренда и труда рынком. Ведь в числе прочих критериев отбора учитывается качество продукта и доверие к производителю», — говорит директор мясоперерабатывающего завода Андрей Андресюк.