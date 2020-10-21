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Красноярский музыкальный театр отменяет спектакли до конца октября

Красноярский музыкальный театр отменяет спектакли до конца октября
Иллюстрация: пресс-служба Музтеатра

Информация опубликована на сайте театра. Такое решение принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Билеты на спектакли можно будет вернуть.

#НОВОСТИ

Как уточняет пресс-служба, билеты, приобретенные у распространителей или в кассе театра, можно сдать в кассу до 31 декабря, при себе необходимо иметь паспорт.

Если билеты приобретались через сайт театра (www.muztk.ru), то никаких действий предпринимать не следует. Возврат средств будет произведён автоматически, а электронные билеты после этого аннулируются.

За возвратом денег за билеты, купленные у билетных операторов, необходимо обращаться к ним.

Уточнить информацию можно по телефону 221-5242.

Отметим, что несколько новосибирских театров уже заявили о приостановке работы.

Напомним, что в конце октября в Красноярске должны пройти гастроли театров из других регионов, перенесенные с весны.

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