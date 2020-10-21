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Как продвигать свой бизнес с помощью архетипа бренда

Как продвигать свой бизнес с помощью архетипа бренда
Иллюстрация: DK.RU

Стартовал новый набор на авторский курс Юлии Чанчиковой «Текст по захвату мира». Главный редактор «ДК» в Красноярске предлагает строить личный бренд с помощью архетипов.

#НОВОСТИ

Авторский курс главного редактора «ДК» в Красноярске Юлии Чанчиковой посвящен формированию личных брендов и их продвижению с помощью инструментов текстового маркетинга.

Ежедневно ко мне обращаются предприниматели и профи с запросами на формирование личных брендов. Как создать цельный и запоминающийся образ и, главное, как обрести доверие аудитории в эпоху мельтешения и дискретности? Мы нахожимся в ситуации лавинообразного потока информации. Затеряться в нем проще простого. А вот как выделиться и прозвучать? В авторском курсе «Текст по захвату мира» я даю ответы на все эти вопросы и конкретные инструменты», — рассказывает Юлия Чанчикова.

По мнению автора курса, одной из наиболее действенных стратегий формирования личного бренда является архетипический маркетинг.

Мы живем во времена дефицита идей и цельных образов, которым доверяют. Поиск и принятие своего архетипа — гигантский шаг в сторону яркого и искреннего себя. Дальше начинается маркетинговая кухня — освоение риторики архетипа, составление формулы бренда, конгруэнтная образу упаковка контента. Это уже технологии. А вот поиск и принятие архетипа — нечто большое. Это путь, и я помогаю пройти его быстро и безболезненно», — отмечает автор курса.

Первый поток курса прошел в сентябре. Юлия Чанчикова называет его звездным.

Мне повезло, собрались яркие, неординарные люди со своим, уникальным жизненным кодом. Мы прожили вместе целый месяц. Пять насыщенных вэбинаров в течение 2 недель, потом не менее плотная работа над формированием формул бренда, поиском эффективных упаковок для контента — появились новые постоянные рубрики, придумались новые проекты, две книги пишутся, а третья в стадии оформления структуры. Суперрезультат! Мы подружились, стали сообществом, созвездием людей с близкими ценностями, мы интересны друг другу и не хотим расставаться по жизни».

Курс «Текст по захвату мира» стартует 15 ноября. Каждого участника ждет:

1. Авторское типирование — определение архетипа по методике Юлии Чанчиковой;

2. Постановка «голоса» — каждый научится создавать текстовой и видеоконтент в риторике своегов архетипа;

3. Создание формулы бренда — эффективной, продающей упаковки для индивидуальности, цельный, яркий образ;

4. Разработка проектов для медиа (СМИ и соцсетей), вплоть до контент-планов;

5. Супербонус второго курса — мастер-класс по работе в эфире (от сторис до больших видеоинтервью) от Ольги Дубровской, видеомастера, известной ведущей, тележурналиста.

А еще мы станем сообществом, получим постоянную поддержку друг друга, заведем новые связи и обретем новых партнеров», — резюмирует Юлия Чанчикова.

Подробности на сайте prodred.com

 

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