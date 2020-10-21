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Октябрьский номер «ДК»: женский взгляд

Октябрьский номер «ДК»: женский взгляд
Иллюстрация: коллаж ДК.ру

Новый номер «Делового квартала» получился неожиданно «женским»: мы не планировали специально – так сложилось. Лицо с обложки – Ольга Лаевская, глава агентства событийного продюсирования Allure Ideas.

#НОВОСТИ

В интервью наша героиня рассказывает о трансформации инвент-индустрии и трендах, сформированных не только коронавирусом.

Одна из тем номера – промышленная Сибирь: из чего складывается экономика региона и как она справляется с вызовами.

Несколько материалов посвящены технологиям в фуд-индустрии. Эта сфера становится настолько живой и прорывной, что номинация «Стартап года» премии «Человек года» будет посвящена фуд-теху во всех его проявлениях. Подробности – у соорганизатора номинации Андрея Шевелева.

В специальной рубрике «ДК» - презентация амбассадоров бренда в Красноярске: людей, которые стали лицом своих компаний.

А также полезная информация для инвесторов, рассказ о новых доступных технологиях для жизни и бизнеса, актуальные книги и многое другое.

Журнал распространяется по адресной подписке, также его можно найти в ресторанах Красноярска, а ПДФ-версию почитать здесь.

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