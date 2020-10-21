Красноярск ожидает рекордно теплого четверга

Синоптики прогнозируют, что в четверг в Красноярске может быть установлен новый температурный рекорд.

В ночь на четверг до +8 °C, днем +18 °C, переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, порывы до 18 м/с.

Если прогноз оправдается, в четверг в городе может быть побит предыдущий рекорд температуры — 22 октября в 1982 году воздух в Красноярске прогрелся до +15 °C при среднесуточной норме −0,6 °C.

Однако в пятницу похолодает до +7 °C, ожидается мокрый снег и дождь.

В выходные возможны минусовые температуры и гололедица.