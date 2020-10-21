Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.10
77,03
91,34
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярск ожидает рекордно теплого четверга

Красноярск ожидает рекордно теплого четверга
Иллюстрация: bezformata.com

Синоптики прогнозируют, что в четверг в Красноярске может быть установлен новый температурный рекорд.

#НОВОСТИ

В ночь на четверг до +8 °C, днем +18 °C, переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, порывы до 18 м/с.

Если прогноз оправдается, в четверг в городе может быть побит предыдущий рекорд температуры — 22 октября в 1982 году воздух в Красноярске прогрелся до +15 °C при среднесуточной норме −0,6 °C.

Однако в пятницу похолодает до +7 °C, ожидается мокрый снег и дождь.

В выходные возможны минусовые температуры и гололедица.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Двухэтажный лофт за 29 млн рублей продается в центре КрасноярскаДвухэтажный лофт за 29 млн рублей продается в центре Красноярска
  • Коммунисты, вперед! Крайком КПРФ выбрал новые лицаКоммунисты, вперед! Крайком КПРФ выбрал новые лица
  • Эксперты: россияне не побегут за новым айфоном сразу после релизаЭксперты: россияне не побегут за новым айфоном сразу после релиза
  • Губернатор Усс предложил ограничить работу ресторановГубернатор Усс предложил ограничить работу ресторанов
  • Красноярские суды частично перешли на дистанционный режим работы из-за коронавирусаКрасноярские суды частично перешли на дистанционный режим работы из-за коронавируса
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.