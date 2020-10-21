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Дефицит: Красноярск испытывает нехватку противовирусных препаратов

Дефицит: Красноярск испытывает нехватку противовирусных препаратов
Иллюстрация: izvmor.ru

Жители Красноярска жалуются на нехватку лекарств в аптеках. В частности, люди говорят, что не могут купить противовирусные препараты.

#НОВОСТИ

Как сообщили в пресс-службе «Губернских аптек», в Красноярске действительно вырос спрос на «Арбидол» и «Гриппферон», и эти лекарства раскупили.

Мы провели переговоры с компанией «Фармстандарт» (производитель «Арбидола»), поставка будет в конце этой – начале следующей недели. Придет партия в 45 тыс. упаковок, препарат сразу будет распределен по аптекам. Что касается «Гриппферона», сейчас его нет у поставщиков», – рассказали там.

В пресс-службе подчеркнули, что «Губернские аптеки» занимают 30 % фармацевтического рынка в крае, поэтому ситуация в других аптеках может отличаться.

В компании также отметили, что в пунктах сети без проблем можно приобрести другие противовирусные препараты, а также маски и антисептики. Цены на них, включая «Арбидол» и «Гриппферон», не изменились.

 

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