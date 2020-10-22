В Красноярске «Енисей» обыграл московский «Спартак» в матче Кубка России

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в матче использовал экспериментальный состав с молодыми игроками, сообщает "Матч ТВ".

Среди них Руслан Литвинов, Леонид Миронов, Константин Шильцов, Святослав Кожедуб и Даниил Петрунин. В старте также вышел нападающий Александр Кокорин, которого заменили на 73 минуте.

В этой группе три команды набрали по три очка, но «Спартак» занял первое место по лучшей разнице мячей и вышел в 1/8 финала турнира.

Также в плей-офф Кубка России вышел тульский «Арсенал», обыгравший ивановский «Текстильщик».