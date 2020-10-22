Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.10
77,03
91,34
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске «Енисей» обыграл московский «Спартак» в матче Кубка России

В Красноярске «Енисей» обыграл московский «Спартак» в матче Кубка России
Иллюстрация: www.pixabay.com

Московский «Спартак» потерпел поражение от «Енисея» в матче третьего тура элитного раунда Бетсити Кубка России. Единственный мяч в игре в начале второго тайма забил Хуан Лескано.

#НОВОСТИ

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в матче использовал экспериментальный состав с молодыми игроками, сообщает "Матч ТВ". 

Среди них Руслан Литвинов, Леонид Миронов, Константин Шильцов, Святослав Кожедуб и Даниил Петрунин. В старте также вышел нападающий Александр Кокорин, которого заменили на 73 минуте.

В этой группе три команды набрали по три очка, но «Спартак» занял первое место по лучшей разнице мячей и вышел в 1/8 финала турнира.

Также в плей-офф Кубка России вышел тульский «Арсенал», обыгравший ивановский «Текстильщик».

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Двухэтажный лофт за 29 млн рублей продается в центре КрасноярскаДвухэтажный лофт за 29 млн рублей продается в центре Красноярска
  • Губернатор Усс предложил ограничить работу ресторановГубернатор Усс предложил ограничить работу ресторанов
  • В Красноярске задержали подозреваемых в краже смартфонов из «Техномакса»В Красноярске задержали подозреваемых в краже смартфонов из «Техномакса»
  • Красноярские суды частично перешли на дистанционный режим работы из-за коронавирусаКрасноярские суды частично перешли на дистанционный режим работы из-за коронавируса
  • В Москве скончался бывший гендиректор ГХК Валерий ЛебедевВ Москве скончался бывший гендиректор ГХК Валерий Лебедев
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.