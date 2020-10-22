«Норникель» стал стратегическим партнером экологического акселератора Фонда «Сколково»

GreenTech Startup Booster – первый в России акселератор технологических стартапов в области экологии. Программу «выращивания» проектов поддерживают Минприроды, Минстрой и Минэнерго России.

Акселератор ищет и помогает внедрять инновационные решения в области экологии, энергосбережения и устойчивого развития, в частности, направленные на снижение углеродного следа и выбросов парниковых газов, повышение эффективности сооружений по очистке воды и воздуха, утилизацию промышленных отходов. «Норникель» присоединился к проекту Фонда «Сколково» в качестве стратегического партнера.

Экологическая политика и проекты «Норникеля» соответствуют технологическому фокусу нашего акселератора GreenTech Startup Booster. Присоединение такого стратегического партнера к нашей инициативе, имеющей глобальное значение для всей промышленности, - очередное подтверждение высокой заинтересованности бизнеса в реализации нашей программы. Надеюсь, что участие компании в акселераторе приведет к успешным внедрениям разработок технологических стартапов в производственных и технологических процессах «Норникеля», - отметил вице-президент Фонда «Сколково», исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Олег Дубнов.

Акселератор стартовал в августе нынешнего года. Отбор проектов в него будет идти до декабря, а уже к марту 2021 года для лучших планируются пилотные внедрения. Как отметил председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, уже более 300 резидентов реализуют экологические проекты, так что создание тематического акселератора – логичный шаг в развитии важной для всего человечества сферы. Тем более что внедрение «чистых» технологий оказывает позитивное влияние на экономику.

Сегодня пришло время не просто поддерживать отдельные компании, а осуществить полноценный проект с бизнес-партнерами. Поиск современных высокотехнологичных решений по такому социально значимому и актуальному на сегодняшний день направлению — непростая задача. И ее выполнение невозможно без участия ведущих российских вузов, крупнейших отечественных и международных корпораций», - заявил Дворкович на пресс-конференции, посвященной старту проекта.

В числе партнеров GreenTech Startup Booster – международные экспертные и технологические сообщества WIPO Green, Climate-KIC, International Association of Science Parks (IASP) и Sustainable Development Solutions Network (SDSN). С российской стороны проект поддерживают АНО «Национальные приоритеты», «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата РФ, Фонд содействия инновациям, Фонд «Русский углерод», Российское экологическое общество и ряд других организаций, заинтересованных в развитии экологических технологий в России.

Гармонизация интересов участников, агрегирование прорывных идей и решений, содействие их воплощению в жизнь — вот основные задачи, которые будут решаться в рамках GreenTech Startup Booster. Участие в проекте таких компаний, как «Норникель», является очевидным примером экологической ориентированности наших промышленных гигантов, делающих ставку на инновации и перспективные разработки, соответствующие принципам и технологиям «Индустрии 4.0», — подчеркнул директор по работе с ключевыми партнерами Фонда «Сколково» Олег Калинко.

Научными партнерами акселератора выступают НИТУ «МИСиС», РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, МФТИ, РХТУ им. Д. И. Менделеева, ЛГТУ, НИУ «МЭИ» и УГНТУ. Среди индустриальных партнеров - «Норникель», СИБУР, НЛМК, «Хеликс», «Газпром нефть», «Татнефть», «Северсталь», ТМК, Total, ENEL и EDF.

Индустриальные партнеры GreenTech Startup Booster смогут провести пилотные испытания и внедрения для финалистов программы на своих площадках самостоятельно либо при поддержке Фонда «Сколково». Финалисты также смогут стать участниками «Сколково» с возможностью получить пятимиллионный грант на реализацию пилотного проекта.

Директор департамента экологии «Норникеля» Станислав Селезнев отметил, что стратегическое партнерство «Норникеля» и «Сколково» отвечает корпоративной философии компании.