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В Красноярске пройдет благотворительный образовательный марафон для предпринимателей

В Красноярске пройдет благотворительный образовательный марафон для предпринимателей
Иллюстрация: bbusiness.biz

Все средства от продажи билетов пойдут в АНО «Твой старт», которое занимается социальной адаптацией детей с особенностями развития. Марафон состоится 26 октября с 10.00 до 18.00.

#НОВОСТИ

Организаторы события – консалтинговая компания «Business&business». БОМ (так назвали Благотворительный Образовательный Марафон) – это серия мастер-классов от ведущих экспертов, на которых предприниматели смогут сжато и емко прокачать нужные умения.

Марафон проходит в формате двух параллельных потоков, где вы «голосуете ногами». Если вам интересна тема или эксперт, идёте и учитесь», - говорит инициатор марафона Алексей Молчанов.

В программе заявлены девять экспертов, они расскажут об управлении персоналом, бережливом производстве, лидерских практиках, проектировании личных и бизнес-коммуникаций. Подробная программа и условия участия – на сайте.

В ходе марафона участники смогут лично познакомиться с подопечными АНО «Твой старт» – дети проведут для слушателей мастер-классов физкульт-паузы.

 

 

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