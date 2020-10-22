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Агентство развития бизнеса выдало красноярским предпринимателям более 300 млн рублей

Агентство развития бизнеса выдало красноярским предпринимателям более 300 млн рублей
Иллюстрация: АРБ

Виды поддержки, которые оказывает АО «Агентство развития бизнеса и микрофинансовая организация» (центр «Мой бизнес»), пользуются спросом у предпринимателей края.

На сегодняшний день агентство предлагает предпринимателям 9 видов микрозаймов, в том числе на начало предпринимательской деятельности; на приобретение, ремонт и модернизацию основных средств; на пополнение оборотных средств; на обеспечение заявки на участие в закупочных процедурах и другие. С начала года АРБ выдало региональным предпринимателям 304 млн рублей.

Воспользоваться микрозаймами могут все субъекты малого и среднего бизнеса (юридические лица и индивидуальные предприниматели), независимо от рода деятельности, зарегистрированные на территории Красноярского края, состоящие в едином реестре субъектов МСП.

Помимо обычных займов агентство предлагает и антикризисные финансовые продукты – микрозаймы «Ваша выгода», «Переворот», «На неотложные нужны. Стандарт», «На неотложные нужны. Инвест». Займы выдаются на рефинансирование банковских кредитов; на рефинансирование микрозаймов, ранее полученных в АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания»; на пополнение оборотных средств; оплату коммунальных услуг и арендных платежей; на приобретение, ремонт и модернизацию основных средств. Процентные ставки по данным видам займов – от 2% до 4,25%.

Специальные финансовые программы были разработаны за счет денежных средств, выделенных из резервного фонда Правительства РФ и средств национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

За последние 3 месяца агентством выдано 40 антикризисных займов на общую сумму 52 млн рублей. Финансовой поддержкой воспользовались предприниматели, работающие в сфере производства, строительства, пассажирских перевозок и транспортных услуг, торговли и других сфер из Красноярска, Дудинки, Назарова, Железногорска, Зеленогорска, Лесосибирска; Ирбейского и Новоселовского районов.

Полная информация по всем финансовым продуктам АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» на официальном сайте в разделе «Микрофинансирование»: http://agpb24.ru/common/mikrozajmy-na-srok-do-36-mesyacev/

За дополнительной информацией можно обращаться к специалистам Агентства развития бизнеса по тел. 265-44-32 или по телефону «горячей линии» 8-958-849-73-55, Viber, WhatsApp.

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