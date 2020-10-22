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Красноярский краевой суд отменил личный прием граждан

Красноярский краевой суд отменил личный прием граждан
Иллюстрация: www.pixabay.com

С 22 октября в Красноярском краевом суде вводятся ограничения из-за распространения коронавируса. Тех, кто не участвует в судебных процессах, а также журналистов пускать не будут.

#НОВОСТИ

Красноярцам рекомендовали подавать документы в суд через интернет-приемную или по почте, сообщили в пресс-службе краевого суда.

Сотрудники суда могут входить в здание только с проспекта Мира, участники процесса - со стороны улицы Карла Маркса. Всем необходимо соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки антисептиками и носить маски.

Аналогичные меры уже действуют в 19 судах Красноярского края.

По состоянию на 22 октября в регионе за сутки выявили 237 новых заболевших коронавирусом, четыре человека скончались. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 23 696 человек, 612 умерли, 17 024 выздоровели.

Автор: Лидия Тимофеева
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