Красноярцы покупают домой офисные кресла и соковыжималки

Аналитики аукциона Au.ru изучили поисковые запросы и сделки сентября и первой половины октября и выявили новые потребительские тенденции в поведении красноярцев.

Так, этой осенью покупатели меньше интересуются iPhone, даже выход новых моделей не подстегнул волну интереса. При этом люди озадачены «интернетизацией» своего дома и организацией досуга в своих стенах. Запрос на безлимитный интернет вырос практически в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Набирают популярность игровые и ТВ-приставки: Xbox стали выбирать почти в три раза чаще, чем прошлой осенью, спрос на модели и игры для PlayStation вырос на треть, а на ТВ-приставки - на 61%. Также в зоне интереса джойстики (+ 32%), офисные кресла, которые часто покупают домой (+126%), модемы (+122%) и колонки (+37%).

Кроме того, в сентябре вырос интерес к иконам (+32%), аналогичный рост был зафиксирован в апреле этого года. Возвращается спрос на медицинские и многоразовые маски. Он ниже, чем был в апреле-мае, но выше, чем был летом.

Среди продуктов осенью особенно востребованы картофель – его искали на 10% чаще, чем в прошлом году, и опята – на 21%. Более того, отмечен аметный рост поисковых запросов и покупок в бытовой технике. Лидерами стали стиральные машины (+51%), морозильные камеры (+40%), пылесосы (в основном, роботы-пылесосы + 49%) и соковыжималки (+131%).