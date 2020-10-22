Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.10
77,08
91,35
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярцы покупают домой офисные кресла и соковыжималки

Красноярцы покупают домой офисные кресла и соковыжималки
Автор фото: gate74 . Иллюстрация: pixabay.com

Аналитики аукциона Au.ru изучили поисковые запросы и сделки сентября и первой половины октября и выявили новые потребительские тенденции в поведении красноярцев.

#НОВОСТИ

Так, этой осенью покупатели меньше интересуются iPhone, даже выход новых моделей не подстегнул волну интереса. При этом люди озадачены «интернетизацией» своего дома и организацией досуга в своих стенах. Запрос на безлимитный интернет вырос практически в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Набирают популярность игровые и ТВ-приставки: Xbox стали выбирать почти в три раза чаще, чем прошлой осенью, спрос на модели и игры для PlayStation вырос на треть, а на ТВ-приставки - на 61%. Также в зоне интереса джойстики (+ 32%), офисные кресла, которые часто покупают домой (+126%), модемы (+122%) и колонки (+37%).

Кроме того, в сентябре вырос интерес к иконам (+32%), аналогичный рост был зафиксирован в апреле этого года. Возвращается спрос на медицинские и многоразовые маски. Он ниже, чем был в апреле-мае, но выше, чем был летом.

Среди продуктов осенью особенно востребованы картофель – его искали на 10% чаще, чем в прошлом году, и опята – на 21%. Более того, отмечен аметный рост поисковых запросов и покупок в бытовой технике. Лидерами стали стиральные машины (+51%), морозильные камеры (+40%), пылесосы (в основном, роботы-пылесосы + 49%) и соковыжималки (+131%).

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске задержали подозреваемых в краже смартфонов из «Техномакса»В Красноярске задержали подозреваемых в краже смартфонов из «Техномакса»
  • В Москве скончался бывший гендиректор ГХК Валерий ЛебедевВ Москве скончался бывший гендиректор ГХК Валерий Лебедев
  • Мэр Красноярска рассказал, что заболел коронавирусомМэр Красноярска рассказал, что заболел коронавирусом
  • Новое турнаправление: Танзания из НовосибирскаНовое турнаправление: Танзания из Новосибирска
  • «Работа.ру»: самые большие зарплаты в Красноярске предлагают в торговле и строительстве«Работа.ру»: самые большие зарплаты в Красноярске предлагают в торговле и строительстве
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.