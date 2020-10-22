«Орион телеком»: созвездие интеллектуальных технологий

Группа компаний «Орион телеком» представляет уникальный пакет услуг для бизнеса, включающий в себя современные интеллектуальные технологичные системы безопасности.

Развитие интернет-систем, связанных с обеспечением выхода во всемирную Сеть и безопасностью в самом широком смысле слова, — новый тренд работы группы компаний «Орион телеком».

О том, как развивалась компания, как выглядит рынок интернет-провайдинга

и систем безопасности и что стало самым востребованным среди предприятий сектора малого и среднего бизнеса в период возросших нагрузок на сети, рассказывает Юлия Усова, директор по развитию группы компаний «Орион телеком».

Какова география присутствия компании?

— «Орион телеком» — это оператор Сибирского федерального окурга, работает не только во многих крупных городах региона, но и в соседних территориях — в Хакасии, Иркутской области. До конца 2020 года компания намерена открыть филиалы в двух ЗАТО Красноярского края — Железногорске и Зеленогорске. Самая северная точка работы провайдера — Братск, самые южные — Абакан, Черногорск и Минусинск. Работаем над экспансией в другие регионы Сибири.

С чего начиналась история «Орион телеком»?

— В начале 2000-х годов основатель компании Максим Немировский занимался промышленными поставками на строительные объекты и недвижимостью. Однако тогда уже было понятно, что развитие IT-рынка может создать предпосылки для нового роста и лидерства. Одна из компаний Максима Станиславовича имела неприятный опыт работы с небольшим интернет-провайдером. Решено было выкупить компанию, чтобы эффективно организовать ее же работу. Так был заложен первый камень в фундамент новой технологичной компании. Первоначально на обслуживании находилось всего 50 абонентов.

Как удалось вырасти в лидера отрасли?

— Это был стратегический взгляд на 10–15 лет вперед. Инвестиции в прокладку сетей и покупку мелких провайдеров принесли успех. Одновременно мы формировали команду профессионалов. Сегодня клиентская база насчитывает более 170 тыс. абонентов. По доле рынка, выручке, абонентской базе мы входим в тройку лидеров отрасли в Красноярском крае. Основным направлением деятельности со времени основания является поставка скоростного Интернета и кабельного телевидения, а также обеспечение каждого клиента качественной связью. Развивалась и группа компаний. Сегодня мы имеем возможность предоставить комплексное решение для предпринимателей, включающее несколько направлений различного профиля. Среди них предоставление высокоскоростного Интернета на скорости до 300 Мбит/с, цифрового ТВ (свыше 300 каналов, поддержка вещания в HD и 3D), телефонии в виде фиксированной и IP-телефонии, услуги физической и пультовой охраны для бизнеса (охрана мероприятий, ТРЦ, сопровождение грузов), монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, системы контроля условного доступа, видеонаблюдение, домофония.

На сегодняшний день в Сибири мало компаний, готовых предложить услугу для бизнеса «под ключ». В текущий момент мы уникальны тем, что готовы предоставить нашим клиентам различные варианты и комплексные решения в части организации связи и безопасности бизнеса.

Могу отметить, что у нас существенно возросла скорость вхождения в разные территории. Например, в Минусинске мы провели изыскания весной 2020 года, а в начале осени уже вошли со своим оборудованием и услугами, открыв филиал.

Какие виды услуг вы предлагаете клиентам?

— Во-первых, мы интегрированный провайдер, который предоставляет своим абонентам высокоскоростной Интернет на скорости до 300 Мбит/с. В линейке наших услуг — подключение к цифровому телевидению, что позволяет абонентам принимать свыше 300 каналов в HD- и 3D-форматах. Интерактивное телевидение выигрывает по многим направлениям. Такое ТВ можно смотреть везде и всюду, на любом устройстве, при этом легко управлять эфиром: поставить паузу или отложить просмотр программы, сделать подборку только нужных каналов и не тратить время на поиск контента. Также мы подключаем абонентов к сетям фиксированной и IP-телефонии. Развиваем услуги в части цифрового видеонаблюдения, IT-сервиса, услуг физической и пультовой охраны объектов, пожарной сигнализации и сервиса «умной» домофонии «Домофон 2.0».

Иными словами, вы предоставляете весь спектр интеллектуальных систем связи и телекоммуникационной безопасности?

— Мы стараемся видеть потребности клиента, особенно предпринимателей, на несколько шагов вперед. И закрываем их нашими возможностями и технологиями. Безусловно, мы видим тренд на повышение защиты, безопасности жизни людей, семей, детей, имущества. Востребованность систем охраны, видеонаблюдения, безопасности и передачи данных по системам связи чрезвычайно высока.

Последней новинкой ГК «Орион» стало решение современной домофонии. Это программно-аппаратный комплекс «Домофон 2.0», превращающий рядовую домофонию в интеллектуальный продукт и обеспечивающий новый уровень безопасности нашим клиентам.

Сервис «Домофон 2.0» дает возможность моментального доступа через приложение в смартфоне к видеокамерам на зданиях, внутри них и на прилегающей территории, позволяет контролировать безопасность людей, и детей прежде всего, не отвлекаясь от дел, за пределами квартиры или дома, управлять шлагбаумами, например, в удаленном режиме. Еще одна возможность — управление ключами доступа со смартфона, создание архива видеозаписей и просмотра видеокамер в онлайн-режиме. Для частных клиентов сервис «Домофон 2.0» устанавливается бесплатно при использовании тарифа стоимостью свыше 650 рублей.

Еще одним уникальным предложением является организация систем безопасности в части физической и пультовой охраны, а также монтаж и обслуживание пожарной сигнализации. Все чаще к нам обращаются предприниматели за организацией систем «под ключ», ведь это очень удобно, когда услуги оказывает одна группа компаний, когда твой бизнес защищен на всех уровнях, начиная от связи, заканчивая пожарно-охранной сигнализацией.

Нашим клиентам нравится комплексный подход и то, что мы можем решать разные задачи. Клиенту достаточно единожды обратиться в техническую службу по принципу единого окна, и все сервисы будут подключены Какие услуги востребованы юридическими лицами?

— ГК «Орион телеком» имеет обширный опыт монтажа и обслуживания охранно-пожарной сигнализации, предоставления услуг физической охраны мероприятий, торговых центров, организации пропускных пунктов и видеонаблюдения. Эти услуги мы оказываем как юридическим, так и физическим лицам в частных домах и квартирах. За счет использования облачного сервиса хранения данных на наших защищенных серверах, на установленных системах видеонаблюдения предусмотрена гарантия сохранения и защиты видеозаписи. Это очень удобно для предприятий сектора МСБ.

Мы разработали для них уникальное предложение: пакет состоит из услуг связи (Интернет, телефония, ТВ), пожарной безопасности, физической, пультовой охраны и видеонаблюдения. Это очень востребованный пакет для HoReCa. После подписания договора предприниматель больше не беспокоится, как протянуть сети, установить камеру и обслуживать системы ОПС.

Какие дальнейшие перспективы вы видите в деятельности компании?

— Активно прорабатываем технологии Интернета вещей на базе технологии LoRaWAN. Это позволит развивать системы учета прежде всего в системе тепло- и энергоснабжения в сфере ЖКХ на новом уровне. А к текущим задачам мы относим повышение резерва пропускной мощности внешних каналов и наших собственных сетей. Еще пять лет назад скорость Интернета была 100 Мбит/с, в ближайшей перспективе мы намерены выйти на скорость до 500 Мбит/с.

Кстати, какие смыслы зашифрованы в самом названии «Орион»?

— Этот смысл закладывался учредителем. В названии есть ассоциация с поясом Ориона. Наша компания, словно созвездие, состоит из нескольких разных объектов, разных направлений деятельности, но действующих в одном ключе — «созвездии» сил, ресурсов и людей.