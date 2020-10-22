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Жители Красноярского края чаще пользуются банковскими картами и реже банкоматами

Жители Красноярского края чаще пользуются банковскими картами и реже банкоматами
Автор фото: Obsahovka. Иллюстрация: pixabay.com

Банк России изучил объемы безналичных платежей в Красноярском крае в первом полугодии 2020 года. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расчетоы по картам стало больше.

#НОВОСТИ

Так, жители края с января по июль совершили более 331 млн операций по оплате товаров и услуг банковскими картами на сумму 231 млрд рублей. Это почти на 40% больше по количеству и на 29% по объему, чем в аналогичном периоде 2019 года.

На четверть больше выросло количество электронных терминалов в магазинах и организациях сферы услуг. К 1 июля 2020 года на территории края действовало свыше 67 тыс. таких платежных устройств, сообщают в ЦБ. В то же время банкоматов стало на 10% меньше.

В Красноярском отделении Банка России объясняют эти изменения не только пандемией, но и в целом развитием цифровых технологий.

Мы рассчитываемся за покупки смартфоном, часами и другими устройствами. Платежный терминал есть практически в любой торговой точке. Кроме того, в некоторых магазинах края недавно появился новый формат оплаты — по QR-коду с помощью Системы быстрых платежей. Изменения происходят каждый день, меняют наши «платежные привычки», делают расчеты все более быстрыми и удобными. Мы реже стали снимать наличные: за последние три года частота использования банковских карт с этой целью снизилась почти на четверть», — прокомментировал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

 

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