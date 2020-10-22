Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.10
77,08
91,35
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске депутаты предложили ускорить принятие закона о тишине

В Красноярске депутаты предложили ускорить принятие закона о тишине
Иллюстрация: www.pixabay.com

На заседании комитета заксобрания в Красноярском крае депутаты обратились в Госдуму с просьбой ускорить принятие законопроекта о шуме по ночам. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

#НОВОСТИ

"Полномочиями составлять протоколы за нарушение тишины и спокойствия граждан на территории края наделены члены административных комиссий, которым по объективным причинам составлять эти документы затруднительно, что ведет к уклонению правонарушителей по данным административным правонарушениям от ответственности", - сказал председатель комитета Анатолий Самков.

В 2013 году, когда был принят закон края «О внесении изменений в статьи 1.1 и 1.3 закона края «Об административных правонарушениях», протоколы о нарушениях тишины и покоя составили 10 660 протоколов. Это 38% от общего числа протоколов об административных правонарушениях.

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске задержали подозреваемых в краже смартфонов из «Техномакса»В Красноярске задержали подозреваемых в краже смартфонов из «Техномакса»
  • В Москве скончался бывший гендиректор ГХК Валерий ЛебедевВ Москве скончался бывший гендиректор ГХК Валерий Лебедев
  • Мэр Красноярска рассказал, что заболел коронавирусомМэр Красноярска рассказал, что заболел коронавирусом
  • Новое турнаправление: Танзания из НовосибирскаНовое турнаправление: Танзания из Новосибирска
  • «Работа.ру»: самые большие зарплаты в Красноярске предлагают в торговле и строительстве«Работа.ру»: самые большие зарплаты в Красноярске предлагают в торговле и строительстве
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.