В Красноярске депутаты предложили ускорить принятие закона о тишине

На заседании комитета заксобрания в Красноярском крае депутаты обратились в Госдуму с просьбой ускорить принятие законопроекта о шуме по ночам. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

"Полномочиями составлять протоколы за нарушение тишины и спокойствия граждан на территории края наделены члены административных комиссий, которым по объективным причинам составлять эти документы затруднительно, что ведет к уклонению правонарушителей по данным административным правонарушениям от ответственности", - сказал председатель комитета Анатолий Самков.

В 2013 году, когда был принят закон края «О внесении изменений в статьи 1.1 и 1.3 закона края «Об административных правонарушениях», протоколы о нарушениях тишины и покоя составили 10 660 протоколов. Это 38% от общего числа протоколов об административных правонарушениях.