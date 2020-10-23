На молодежь и развитие туризма в Красноярске потратят более миллиарда рублей

Депутаты горсовета рекомендовали мэрии Красноярска утвердить проект программы по развитию молодежной политики и туризма на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов.

Общий объем финансирования программы - 1,04 миллиарда рублей, сообщили в мэрии. В 2021 году потратят 357,7 миллиона рублей, в 2022 – 356,1 миллиона, 2023– 329,3 миллиона. На эти средства планируют развивать инфраструктуру отрасли, привлекать молодых людей к социальным практикам, создавать условия для туризма.

На 2021 год дополнительно запланировано еще 22,7 миллиона рублей в рамках конкурсов субсидий. Их потратят на трансформацию молодежных учреждений в проектно-инновационные центры, ремонт и покупку оборудования. Всего за три года нужно модернизировать пять молодежных центров. Особое внимание уделят их доступности для людей с инвалидностью.

В Красноярске продолжат работать трудовые отряды главы города, всем желающим помогут определиться с профессией. Социально ориентированным некоммерческим организациям и жителям, которые предложат свои проекты, на конкурсной основе окажут финансовую помощь.

Кроме того, в городе продолжат разрабатывать туристско-экскурсионные маршруты и проводить бесплатные экскурсии. Планируется, что в 2021 году социальные экскурсии посетит тысяча человек.