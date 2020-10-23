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Личный зачет: самопродвижение по-красноярски

Личный зачет: самопродвижение по-красноярски
Иллюстрация: freepik.com

Личный бренд — кажется, буквально все кругом озадачены его формированием. Сейчас площадкой для предъявления себя миру остаются только соцсети. Мы выбрали тех, кто умудряется выделяться.

#СВОЕ ДЕЛО
Личный зачет: самопродвижение по-красноярски 1Роман Гольдман 

Я и моя тушенка

Личный бренд Романа Гольдмана расцвел в период его увлечения бизнес-тренерством. Именно тогда Роман начал активно вести аккаунт в Инстаграме, и в ежедневном режиме — как правило, с утра пораньше — выкладывал мотивационные посты. Довольно скоро ему удалось органически набрать 10 тыс. подписчиков. Сейчас их еще больше, однако коучинга почти не осталось. Роман в основном рассказывает о буднях своей компании, предпочитая текстам видеообращения. В 2020 году особое место в аккаунте предпринимателя заняла… тушенка. Это новое направление в деятельности компании, которое удивительным образом стартовало перед самоизоляцией и массовыми набегами граждан на продуктовые магазины с целью запастись «всем необходимым». Тушенка стала самым востребованным товаром апреля после гречки и туалетной бумаги. Причем недешевая тушенка от «Мясничего» шла на ура. В том числе благодаря личному участию Романа Гольдмана. Он ел ее с гречкой, угощал любимую, отвечал за качество каждой банки.
 
Личный зачет: самопродвижение по-красноярски 2
 
 
Личный зачет: самопродвижение по-красноярски 3Рустам Халилуллин

Доктор с обложки

В отличие от многих, пластический хирург Рустам Халилуллин сделал ставку не только на соцсети, но и на продвижение личного бренда в традиционных медиа. Сайт, обложки журналов — глянец по-прежнему работает в его случае. И конечно, экспертные выступления на ТВ. Рустам умудряется продвигать себя сразу в нескольких городах, где оперирует. Однако, как и положено бренду, много рассказывает о себе, делится интересными фактами биографии и случаями из практики (без имен и фамилий, разумеется).
 
Личный зачет: самопродвижение по-красноярски 4
 
 
Личный зачет: самопродвижение по-красноярски 5Евгений Пономарев 

Герой поневоле

Личный бренд Евгения Пономарева стал до конца цельным и особенно ярким в эпоху коронавируса. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Евгений умудрился запустить выстраданный, вынянченный фуд-проект — лапшичную «Панда и Гусь» — аккурат перед объявлением режима самоизоляции. Казалось бы, крах. Но нет. Евгений начинает рекламировать еду навынос в собственном аккаунте в виде антикризисного сторителлинга «выживальщика». Рассказывает, как моет пол в лапшичной, лично развозит заказы, придумывает новые рецепты супов и улыбается. Несмотря ни на что. В итоге получилась целая сага о несгибаемом рестораторе. Евгений стал не просто амбассадором своего бизнеса, но и олицетворением всех предпринимателей, попавших в сложные самоизоляционные условия.
 
Личный зачет: самопродвижение по-красноярски 6
 
 
Личный зачет: самопродвижение по-красноярски 7Екатерина Букреева 

Застрахую лично

Гламурные фотографии и провокационные тексты. Причем большинство из них посвящены… страхованию. Екатерина Букреева называет себя амбассадором страхования с человеческим лицом, превращая страховой бизнес в увлекательный бренд-сериал. Перфоманс с брендированной красной машиной — «застрахую лично», набор в онлайн-школу агентов будущего, откровения про восстановление после ковида, репортаж с ДТП, собственного, разумеется, шуточное заявление о будущем депутатстве… Аккаунт директора страховой компании РЕСО в Красноярске похож на сценарий авантюрного фильма. Неожиданно? Но это работает.
 
Личный зачет: самопродвижение по-красноярски 8
 
 
Личный зачет: самопродвижение по-красноярски 9Анна Прохорова 

Дьявол в деталях

Бывшая телезвезда, а ныне эксперт в коммуникациях Анна Прохорова практически полностью переместилась в Инстаграм. И  ей в нем нисколько не тесно. Кажущаяся непринужденность аккаунта — четкая и стройная стратегия продвижения, будь то коммуникационные тренинги, корнер «Моя прекрасная бытовуха» или милые домашние зарисовки. Кстати, название корнера выросло из постоянного хэштега — круговорот соцсетей и бизнеса в природе. Удивительное дело: в соцсетях телеведущей преобладают тексты, а не видео, хотя, казалось бы… Однако в текстах Анна волшебным образом умеет передать устную речь, собственную интонАнастасия Ермилова. Квадратные метры экспертности ацию до малейших деталей. Вот такие коммуникации.
 
Личный зачет: самопродвижение по-красноярски 10
 
 
Личный зачет: самопродвижение по-красноярски 11Яна Дойна

Неутомимый защитник

Еще два года назад ее практически не было в соцсетях. Яна дойна рулила бизнесом и не особо светилась в паблике. Но все изменилось. Собственник компании «Ярпатентъ» решила продвигать свой бизнес, в том числе с помощью личного бренда в соцсетях. Сказано — сделано. Яна поставила на системную работу. Ежедневные посты, закрепленные за днями рубрики «дойна_полезное» и «яназащите». При этом тема публикаций довольно сложная — патентование товарных знаков. Вроде бы далеко не всем близка, но Дойна трактует свой бизнес как защиту бизнеса. Стратегия сработала. Органически вырос «Инстаграм», в «Фейсбуке» появилась постоянная аудитория. Помог удачно интегрированный игровой момент — загадки. Вот уже больше года аудитория Яны отгадывает по названию, что за бизнес кроется под странным неймингом.
 
Личный зачет: самопродвижение по-красноярски 12
 
 
Личный зачет: самопродвижение по-красноярски 13Анастасия Ермилова

Квадратные метры экспертности

Ипотечный брокер Анастасия Ермилова не отвлекается на cюжеты, не касающиеся ее профессиональной деятельности. Но, видимо, тема такая, которой с лихвой хватает для развития личного бренда. Ну кому из нас не хочется новую квартиру или собственный дом? Приобретение квадратных метров в ипотеку особенно актуализировалось в пандемию. Квартиры и дома стали нашей крепостью в буквальном смысле этого слова. Легкое существование в постоянном перемещении сошло на нет. Пришлось осесть по месту прописки. Многие поняли, что хотят «крепость» получше. И вот тут посты Анастасии пришлись очень кстати. Довольно быстро Анастасию заметили СМИ, и она стала востребованным экспертом по ипотечной тематике.
 
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Личный зачет: самопродвижение по-красноярски 15Оксана Фролова

Одежда с характером

Основатель салона стильной одежды if продвигает свой бизнес практически только в соцсетях. Магазин мультибрендовой одежды, созданной российскими дизайнерами, — изначально история не для всех. Однако Оксана фролова уверена, что ей удастся популяризовать «интеллектуальные» образы и привить широкой аудитории любовь к одежде с характером. Оксана не привлекает для показа одежды худосочных моделей, не снимает фэшн-видео и не демонстрирует новые коллекции с помощью постановочных фотосессий. Все предельно аскетично. Главные модели — она сама и женщины абсолютно немодельной внешности, но узнаваемые, например, в предпринимательской среде. В общем, if — это про быть, а не казаться.
 
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