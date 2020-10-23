Личный зачет: самопродвижение по-красноярски
Личный бренд — кажется, буквально все кругом озадачены его формированием. Сейчас площадкой для предъявления себя миру остаются только соцсети. Мы выбрали тех, кто умудряется выделяться.
Роман Гольдман
Я и моя тушенка
Личный бренд Романа Гольдмана расцвел в период его увлечения бизнес-тренерством. Именно тогда Роман начал активно вести аккаунт в Инстаграме, и в ежедневном режиме — как правило, с утра пораньше — выкладывал мотивационные посты. Довольно скоро ему удалось органически набрать 10 тыс. подписчиков. Сейчас их еще больше, однако коучинга почти не осталось. Роман в основном рассказывает о буднях своей компании, предпочитая текстам видеообращения. В 2020 году особое место в аккаунте предпринимателя заняла… тушенка. Это новое направление в деятельности компании, которое удивительным образом стартовало перед самоизоляцией и массовыми набегами граждан на продуктовые магазины с целью запастись «всем необходимым». Тушенка стала самым востребованным товаром апреля после гречки и туалетной бумаги. Причем недешевая тушенка от «Мясничего» шла на ура. В том числе благодаря личному участию Романа Гольдмана. Он ел ее с гречкой, угощал любимую, отвечал за качество каждой банки.
Рустам Халилуллин
Доктор с обложки
В отличие от многих, пластический хирург Рустам Халилуллин сделал ставку не только на соцсети, но и на продвижение личного бренда в традиционных медиа. Сайт, обложки журналов — глянец по-прежнему работает в его случае. И конечно, экспертные выступления на ТВ. Рустам умудряется продвигать себя сразу в нескольких городах, где оперирует. Однако, как и положено бренду, много рассказывает о себе, делится интересными фактами биографии и случаями из практики (без имен и фамилий, разумеется).
Евгений Пономарев
Герой поневоле
Личный бренд Евгения Пономарева стал до конца цельным и особенно ярким в эпоху коронавируса. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Евгений умудрился запустить выстраданный, вынянченный фуд-проект — лапшичную «Панда и Гусь» — аккурат перед объявлением режима самоизоляции. Казалось бы, крах. Но нет. Евгений начинает рекламировать еду навынос в собственном аккаунте в виде антикризисного сторителлинга «выживальщика». Рассказывает, как моет пол в лапшичной, лично развозит заказы, придумывает новые рецепты супов и улыбается. Несмотря ни на что. В итоге получилась целая сага о несгибаемом рестораторе. Евгений стал не просто амбассадором своего бизнеса, но и олицетворением всех предпринимателей, попавших в сложные самоизоляционные условия.
Екатерина Букреева
Застрахую лично
Гламурные фотографии и провокационные тексты. Причем большинство из них посвящены… страхованию. Екатерина Букреева называет себя амбассадором страхования с человеческим лицом, превращая страховой бизнес в увлекательный бренд-сериал. Перфоманс с брендированной красной машиной — «застрахую лично», набор в онлайн-школу агентов будущего, откровения про восстановление после ковида, репортаж с ДТП, собственного, разумеется, шуточное заявление о будущем депутатстве… Аккаунт директора страховой компании РЕСО в Красноярске похож на сценарий авантюрного фильма. Неожиданно? Но это работает.
Анна Прохорова
Дьявол в деталях
Бывшая телезвезда, а ныне эксперт в коммуникациях Анна Прохорова практически полностью переместилась в Инстаграм. И ей в нем нисколько не тесно. Кажущаяся непринужденность аккаунта — четкая и стройная стратегия продвижения, будь то коммуникационные тренинги, корнер «Моя прекрасная бытовуха» или милые домашние зарисовки. Кстати, название корнера выросло из постоянного хэштега — круговорот соцсетей и бизнеса в природе. Удивительное дело: в соцсетях телеведущей преобладают тексты, а не видео, хотя, казалось бы… Однако в текстах Анна волшебным образом умеет передать устную речь, собственную интонАнастасия Ермилова. Квадратные метры экспертности ацию до малейших деталей. Вот такие коммуникации.
Яна Дойна
Неутомимый защитник
Еще два года назад ее практически не было в соцсетях. Яна дойна рулила бизнесом и не особо светилась в паблике. Но все изменилось. Собственник компании «Ярпатентъ» решила продвигать свой бизнес, в том числе с помощью личного бренда в соцсетях. Сказано — сделано. Яна поставила на системную работу. Ежедневные посты, закрепленные за днями рубрики «дойна_полезное» и «яназащите». При этом тема публикаций довольно сложная — патентование товарных знаков. Вроде бы далеко не всем близка, но Дойна трактует свой бизнес как защиту бизнеса. Стратегия сработала. Органически вырос «Инстаграм», в «Фейсбуке» появилась постоянная аудитория. Помог удачно интегрированный игровой момент — загадки. Вот уже больше года аудитория Яны отгадывает по названию, что за бизнес кроется под странным неймингом.
Анастасия Ермилова
Квадратные метры экспертности
Ипотечный брокер Анастасия Ермилова не отвлекается на cюжеты, не касающиеся ее профессиональной деятельности. Но, видимо, тема такая, которой с лихвой хватает для развития личного бренда. Ну кому из нас не хочется новую квартиру или собственный дом? Приобретение квадратных метров в ипотеку особенно актуализировалось в пандемию. Квартиры и дома стали нашей крепостью в буквальном смысле этого слова. Легкое существование в постоянном перемещении сошло на нет. Пришлось осесть по месту прописки. Многие поняли, что хотят «крепость» получше. И вот тут посты Анастасии пришлись очень кстати. Довольно быстро Анастасию заметили СМИ, и она стала востребованным экспертом по ипотечной тематике.
Оксана Фролова
Одежда с характером
Основатель салона стильной одежды if продвигает свой бизнес практически только в соцсетях. Магазин мультибрендовой одежды, созданной российскими дизайнерами, — изначально история не для всех. Однако Оксана фролова уверена, что ей удастся популяризовать «интеллектуальные» образы и привить широкой аудитории любовь к одежде с характером. Оксана не привлекает для показа одежды худосочных моделей, не снимает фэшн-видео и не демонстрирует новые коллекции с помощью постановочных фотосессий. Все предельно аскетично. Главные модели — она сама и женщины абсолютно немодельной внешности, но узнаваемые, например, в предпринимательской среде. В общем, if — это про быть, а не казаться.