Личный зачет: самопродвижение по-красноярски

Бывшая телезвезда, а ныне эксперт в коммуникациях Анна Прохорова практически полностью переместилась в Инстаграм. И ей в нем нисколько не тесно. Кажущаяся непринужденность аккаунта — четкая и стройная стратегия продвижения, будь то коммуникационные тренинги, корнер «Моя прекрасная бытовуха» или милые домашние зарисовки. Кстати, название корнера выросло из постоянного хэштега — круговорот соцсетей и бизнеса в природе. Удивительное дело: в соцсетях телеведущей преобладают тексты, а не видео, хотя, казалось бы… Однако в текстах Анна волшебным образом умеет передать устную речь, собственную интонАнастасия Ермилова. Квадратные метры экспертности ацию до малейших деталей. Вот такие коммуникации.

Яна Дойна

Неутомимый защитник

Еще два года назад ее практически не было в соцсетях. Яна дойна рулила бизнесом и не особо светилась в паблике. Но все изменилось. Собственник компании «Ярпатентъ» решила продвигать свой бизнес, в том числе с помощью личного бренда в соцсетях. Сказано — сделано. Яна поставила на системную работу. Ежедневные посты, закрепленные за днями рубрики «дойна_полезное» и «яназащите». При этом тема публикаций довольно сложная — патентование товарных знаков. Вроде бы далеко не всем близка, но Дойна трактует свой бизнес как защиту бизнеса. Стратегия сработала. Органически вырос «Инстаграм», в «Фейсбуке» появилась постоянная аудитория. Помог удачно интегрированный игровой момент — загадки. Вот уже больше года аудитория Яны отгадывает по названию, что за бизнес кроется под странным неймингом.