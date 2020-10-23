«Радио 7 на семи холмах» вошло в состав Группы компаний «Выбери Радио»

С 1 августа 2020 года филиал Группы Компании «Выбери Радио» в Красноярске пополнился еще одной, уже четвертой по счету радиостанцией – «Радио 7 на семи холмах» на частоте 97,8 FM.

Наряду с новым форматом в состав подразделения уже входят «Европа Плюс Красноярск», «Love Radio Красноярск» и «Новое Радио Красноярск».

«Радио 7 на семи холмах» - это легкая популярная музыка зарубежных исполнителей. В эфире звучат песни 2000-х, также хиты 60-х—90-х. Радиостанция ориентирована на широкий круг слушателей. Целевая аудитория: взрослые, обеспеченные люди от 35 до 49 лет, преимущественно мужчины, но и женщины занимают солидную долю. Это сильные и самодостаточные люди. Они интересуются искусством и саморазвитием, посещают театры и выставки, предпочитают активный досуг после работы.

Ольга Терещенко. Директор филиала ГК «Выбери Радио» в Красноярске.

Мы очень рады присоединению нового формата «Радио 7 на семи холмах». До этого момента все станции, входящие в состав ГК «Выбери Радио», имели похожее наполнение – современная популярная музыка. Форматы станций были и направлены на схожую аудиторию. Это активные мужчины и женщины от 20 до 40 лет, зрелые и продвинутые люди с планами на будущее, они интересуются новыми технологиями, любят спорт и туризм, обладают высокой потребительской активностью.

Форматы «Европа Плюс», «Love Radio», а также «Новое Радио» всегда давали нам возможность реализовывать отличные проекты, которые не только привлекали новых слушателей, но и позволяли нашим партнерам найти потенциальных клиентов и решить различные бизнес-задачи.

«День города с Европой Плюс Красноярск», «Miss Love Radio Красноярск», «АвтоКвест» от «Love Radio Красноярск», «STARПерцы и Звонкий в Красноярске» (звездные гости от «Нового Радио Красноярск») – все эти проекты имели огромный успех и получили мощный отклик от слушателей и партнеров.

Теперь, благодаря присоединению нового, совершенно уникального формата «Радио 7 на семи холмах» мы сможем поддерживать и реализовывать взрослые, серьезные проекты, охватив еще более широкий круг аудитории.

Несмотря на то, что в данный момент ситуация на рынке для наших партнеров продолжает быть непростой, мы всячески стараемся поддерживать друг друга. Так во время самоизоляции нами была запущена специальная бесплатная программа «Бизнес нон-стоп», в которой клиенты делились инструментами по удержанию бизнеса в непростое пандемическое время.

Периодически мы слышим обратную связь от клиентов о том, что «Европа Плюс» - дорогая радиостанция. Но ведь не зря это станция № 1, которая уверенно занимает лидирующую позицию на протяжении долгих лет и имеет стабильный охват самой потребительски активной целевой аудитории.

Понимая, что не все клиенты имеют возможность размещения рекламы на Европе Плюс, мы создали пакет из трех станций, который практически не уступает по охвату радиостанции «Европа Плюс Красноярск», но значительно выигрывает в цене. Теперь, с появлением «Радио 7 на семи холмах Красноярск» наши клиенты получают возможность привлекать аудиторию в возрасте от 25 до 54 лет, тем самым улучшить условия рекламной кампании.

А всего один месяц рекламной кампании на четырех популярных радиоплатформах может охватить 75 процентов среди аудитории 25-45 лет.