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В Красноярском крае вводятся ограничения в связи с коронавирусом

В Красноярском крае вводятся ограничения в связи с коронавирусом
Автор фото: Susanne Jutzeler, suju-foto. Иллюстрация: pixabay.com

Губернатор Александр Усс внес изменения в соответствующие указы. Новые меры начнут действовать уже завтра, 24 октября. Они касаются соблюдения санитарных мер и публичных мероприятий.

#НОВОСТИ

Согласно документу, организации общественного питания должны перейти на закрытый режим работы с 23 часов вечера до 7 часов утра. Исключение сделано только на заведений, которые работают в режиме доставки и навынос, а также производственных столовых и буфетов. Ограничивается проведение публичных, досуговых, развлекательных, культурных мероприятий с присутствием зрителей, конгрессы и выставки разрешат только при условии одновременного нахождения на мероприятии не более 200 человек (в это число входят участники, представители СМИ и организаторы).

Жители края старше 65 лет должны уйти на самоизоляцию, работающие пенсионеры смогут взять оплачиваемый больничный. Всем остальным настоятельно рекомендовано использовать маски и пользоваться дистанционными услугами.

Губернатор рекомендовал краевому минздраву применять достижения телемедицины, работодателям перевести сотрудников на удаленку, управляющим компаниям усилить меры по дезинфекции, а минкульту – обспечить доступ к музейным и библиотечных фондам через интернет, спектакли и концерты транслировать онлайн.

 

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