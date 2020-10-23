Бывший министр строительства края скончался от коронавируса

Владимир Цапалин возглавлял министерство строительства и архитектуры Красноярского края в 2011-2014 годах. Его деятельность после отставки не была публичной.

О том, что бывший глава минстроя скончался 22 октября от коронавируса, сообщили «Вести Красноярск». Ему было 59 лет.

Владимир Цапалин родился в Братске, окончил Киевский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство» в 1984 году. После окончания вуза распределился на строительство Богучанкой ГЭС, затем работал в тресте «КАТЭК строй».

В 1997 занял пост заместителя главы города Шарыпово по торговле и товарному замещению, в 2004 года перешел на работу в Российский фонд федерального имущества в Красноярском крае, в 2009-2010 годах был заместителем министра транспорта и связи Красноярского края, затем возглавил краевой минстрой. Подал в отставку после ухода Льва Кузнецова с поста губернатора.