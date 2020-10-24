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В Красноярске поддержат предпринимателей и социально ориентированные НКО

В Красноярске поддержат предпринимателей и социально ориентированные НКО
Иллюстрация: www.pixabay.com

Депутаты горсовета рассмотрели проект муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства в Красноярске» и рекомендовали мэрии ее утвердить.

#НОВОСТИ

Общий объем финансирования программы составит более 97 миллионов рублей – по 32,5 миллиона рублей в год. В 2021 году из краевого бюджета планируется привлечь еще четыре миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В ноябре в Центре содействия предпринимательству откроется ресурсный центр поддержки общественных инициатив. На одной площадке объединят инструменты для развития бизнеса и социально ориентированных НКО. При поддержке центра на соцпроекты за три года планируют привлечь не менее 100 миллионов рублей.

Для поддержки приоритетных для Красноярска проектов по развитию частных детсадов предпринимателям предоставят субсидии на создание дневных групп для дошкольников. В 2021-2023 годах власти поддержат минимум 62 частых детсада, а размер субсидий составит 14,4 миллиона рублей ежегодно.

Кроме того, субсидии получат бизнесмены, которые занимаются стерилизацией и кастрацией домашних животных. Для того, чтобы уменьшить численность бездомных собак и кошек, запланирована единовременная поддержка в размере до миллиона рублей.

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