«Лайколет», названный в честь Универсиады в Красноярске, выполнил последний рейс

Самолет авиакомпании NordStar, который носит специальную ливрею в честь зимней Универсиады – 2019 в Красноярске, совершил свой последний рейс. Всего было три лайнера.

«Лайколет» прилетел из Санкт-Петербурга в Москву, а затем отправился в Братиславу (Словакия) на перекраску. Об этом сообщили в дирекции спортивных и социальных мероприятий и проектов.

Такую окраску получили три самолета Boeing 737-800 NordStar. Первые два бывших «Лайколета» уже перекрасили в новые цвета.

Всемирные студенческо-молодежные спортивные соревнования проходили в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Ранее зимние Универсиады ни в СССР, ни в России не проводились. Соперником Красноярска в борьбе за право принять зимнюю Универсиаду был швейцарский кантон Вале.