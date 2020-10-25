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В ноябре начнутся прямые рейсы из Красноярска в Занзибар

В ноябре начнутся прямые рейсы из Красноярска в Занзибар
Иллюстрация: www.pixabay.com

Авиакомпания Royal Flight 15 ноября откроет прямые рейсы из Красноярска в Занзибар (Танзания). Самолеты Boeing 767-300 будут выполнять полеты раз в 11 дней.

#НОВОСТИ

Такое направление из Красноярска открылось впервые, сообщает с "Ъ" со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Рейсы запланированы на всю осень и зиму.

По данным туроператора Coral Travel, который организует туры в Занзибар, цена путевки на 10 дней на двоих составит от 132 тысяч рублей, на 21 день - от 300 тысяч.

Весной из Красноярска прекратили международное авиасообщение из-за коронавируса, его восстановили только в начале октября. В третьем квартале аэропорт обслужил 596 тысяч человек. Самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи, Новосибирск, Норильск, Симферополь и Анапа.

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