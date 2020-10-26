Вадим Владимиров: Все большие инвестпроекты края связаны с железной дорогой

Насколько серьезно пандемия коронавируса отразилась на работе железнодорожников, какие решения и технологии потребовались — об этом беседуем с начальником Красноярской магистрали Вадимом Владимировым.

Вадим Владимирович, насколько структура грузоперевозок оказалась подвержена пандемии?

— По итогам 9 месяцев объем погрузки составил 56,9 млн тонн, со снижением к уровню прошлого года на 8,7 %. Но практически все, что повлияло на динамику погрузки, началось задолго до прихода коронавируса.

Во-первых, очень теплая зима. К примеру, в Красноярске отопительный сезон 2019–2020 года закончился на 10 дней раньше, чем предыдущий, а в Новосибирске стал одним из самых коротких в истории города. По ряду крупных ТЭЦ до недавнего времени использовался уголь, который мы завезли еще в августе-сентябре прошлого года. Поэтому перевозки угля по итогам 9 месяцев существенно снизились: минус 8 % к аналогичному периоду прошлого года.

Снижение в сегменте перевозок нефтяных грузов вызвано тем, что сырая нефть, которую мы отправляли со станции Уяр в адрес Комсомольского НПЗ, с августа 2019 года ушла «в трубу».

Пандемия напрямую повлияла на КрасЖД только в сегменте лесных грузов. Как известно, основные поставки лесной продукции у нас производятся именно в Китай, где было ограничено перемещение между провинциями, грузополучатели не могли получить свой груз, в связи с чем массово отказывались от поставок. Еще одна причина — ужесточение фитосанитарных требований от Главного таможенного управления КНР на ввоз необработанной древесины. Как следствие, минус 21,1 % к прошлому году.

Однако есть и положительные моменты. Нам удалось сохранить рост контейнерных перевозок (плюс 15,3 %) за счет наращивания отгрузки цветных металлов, пиломатериалов и пеллет. По зерну рост 21,9 %. В первую очередь его обеспечили предприятия, расположенные на Ужурской ветке, развитию логистики которых в прошлом году уделялось огромное внимание. Цветная руда показала прирост на 8,6 %.

Учитывая положительные тенденции по отдельным видам грузов, есть ли надежда восполнить отставание в погрузке к концу года?

— Мы видим, что крупные предприятия не допустили большой просадки в период пандемии. Соответственно, ставим перед собой задачу до конца года, как минимум, выйти на уровень прошлого года. В первую очередь за счет контейнерных перевозок зерна, продовольственных грузов и всех тех номенклатур, которые дают устойчивую положительную динамику.

По углю у нас очень большие заявки от грузоотправителей в адрес ЖКХ Амурской области, Хабаровского края, Бурятии, Еврейского автономного округа.

Есть наработки по отправке нефтеналивных грузов с Ачинского НПЗ.

Не забываем про контейнеры: переработка леса набирает обороты.

Буквально три месяца назад партнерам КрасЖД удалось возобновить работу крупного Тейского рудника в Хакасии, где добывается железорудный концентрат. Как дорога участвовала в этом процессе? Что означает для вас запуск этого предприятия?

— Хакасия является одним из старейших горнорудных районов Сибири. Тейский рудник ежегодно поставлял порядка 1,5 млн тонн концентрата на Западно-Сибирский и Кузнецкий металлургические комбинаты.

В течение 5 последних лет предприятие и ведущая к нему ветка КрасЖД Бискамжа — Тея были законсервированы. И конечно, 17 июля, когда со станции Тея отправился первый после столь долгого перерыва поезд с железорудным концентратом, стало для нас настоящим событием. Красноярская дорога проделала огромную работу, чтобы этот проект был реализован.

Мы в кратчайшие сроки, буквально в течение 3–4 месяцев, восстановили инфраструктуру ветки Бискамжа — Тея. На всем ее протяжении, а это 35 км, обновлено путевое хозяйство, восстановлены станции и переезды, установлено современное оборудование, укомплектованы штаты для обслуживания инфраструктуры и организации движения. На сегодня с этого участка отправлено уже более 20 составов с сырьем.

В целом мы очень плотно работаем с нашими партнерами. Например, это станция Заозерная, где совместно с СУЭК разрабатываем и внедряем новые технологии, позволяющие грузить там более 1 тыс. вагонов в сутки. Такая же работа ведется на «угольных» станциях Кильчуг и Саянская.

Мощное развитие идет по нашей северной «лесной» ветке Решоты — Карабула, которая проходит по территории Богучанского и Нижнеингашского районов Красноярского края. Это станция Чунояр, где лесоперерабатывающие предприятия наращивают объемы отгрузки. Строительство станции Пихтовая — наш совместный проект с «Русалом», в настоящее время она в стадии ввода в эксплуатацию.

Практически все большие инвестпроекты в Красноярском крае: «Енисейская Сибирь», развитие лесопромышленного комплекса и металлургической отрасли — связаны с железной дорогой. Без нее экономика не может развиваться, поскольку только железнодорожный транспорт способен обеспечить перевозку промышленных грузов в больших объемах на любые расстояния. Мы всегда готовы сотрудничать, обсуждать, находить решения.

В условиях коронавируса вырос ли объем транспортировки медицинских грузов, продуктов питания?

— Безусловно, в таких ситуациях, которая сложилась весной этого года, роль железнодорожного транспорта в экономике и жизнеобеспечении регионов возрастает многократно.

Увеличение социальных объемов было, и существенное. Во-первых, мы обеспечивали оперативную доставку продовольственных товаров первой необходимости, производимых в Красноярском крае и Хакасии, в другие регионы России. Так, в марте погрузка социально значимых грузов возросла по сравнению с февралем на 57 %.

Во-вторых, плотно работали с руководством Красноярского края, Хакасии по вопросам доставки продовольственных товаров и медикаментов из других регионов. Только в марте — первом месяце, когда были введены жесткие ограничения, в Красноярский край поездами было доставлено более 13 тыс. тонн продуктовых изделий. Это крупы, мука, мясо и рыба, масло растительное, молочные продукты, консервы, свежие овощи. По некоторым видам продовольствия объемы поставок выросли от 20 % до 80 % по сравнению с «докоронавирусным» периодом. А чая и кофе было завезено в 2,3 раза больше, чем в феврале.

Товаров медицинского назначения только с апреля по июнь включительно доставлено более 2 тыс. тонн.

Все эти грузы, сроки их доставки находились на первоочередном контроле. Ни одного замечания со стороны регионов нам не поступило, сработали четко.

И все это в условиях, когда немалая часть коллектива, более 3,5 тыс. сотрудников, переведены на удаленный режим работы. Насколько сложной оказалась такая перестройка?

— В марте на удаленную работу перешли 3584 работника КрасЖД. Надо отдать должное нашему IT-комплексу: переход на удаленные технологии был проведен четко, в сжатые сроки, без возникновения каких-то существенных проблем. Дорогой было закуплено почти 450 современных ноутбуков, чтобы обеспечить работникам комфортные и функциональные рабочие места дома.

Пока, ввиду того, что эпидемиологическая ситуация остается непростой, режим удаленной работы на дороге сохраняется до ноября.

Конечно, не хватает живого общения, но все эти трудности и неудобства оправданы главным: безопасностью людей, их здоровьем. Именно удаленка позволяет уменьшить распространение вируса.

Но мы в любом случае готовимся к выходу из этого режима, чтобы полностью обеспечить на рабочих местах соблюдение всех технических и санитарных требований. В прошлом месяце уже провели заседания координационного совета по грузоперевозкам в новом формате — с соблюдением социальной дистанции, установкой защитных экранов и т. д.

К слову, клиенты дороги ведь тоже, можно сказать, все это время находятся на удаленке. Тут, наверное, кардинально перестраивать работу не пришлось, ведь РЖД уже давно занимается переводом взаимодействия с клиентами в электронный формат?

— Действительно, интерес клиентов КрасЖД к электронному и дистанционному формату взаимодействия за этот период значительно вырос. Прежде всего, в условиях пандемии и действующих ограничений все свои плюсы продемонстрировала система ЭТРАН. С марта за подключением обратились более 30 клиентов, поскольку это безопасно для людей и эффективно для бизнеса. Сегодня порядка 90 % документов на дороге оформляются в электронном виде.

Кроме того, для онлайн-заказа услуг все большее число клиентов КрасЖД используют электронную торговую площадку ОАО «РЖД» «Грузовые перевозки».

В целом в РЖД был введен упрощенный порядок дистанционного взаимодействия, автоматическая пролонгация действующих договоров и других документов.

Даже тем клиентам, с которыми пока отсутствует электронный документооборот, предложены альтернативные способы передачи и подписания документов: по электронной почте, по факсу. В том числе согласование схем размещения и крепления грузов тоже сегодня производится дистанционно. Это, кстати, позволило нам существенно сократить время проведения процедуры.

Удалось ли КрасЖД смягчить последствия возникших у бизнеса в связи с COVID-19 сложностей, и за счет каких мер?

— На Красноярской дороге применен ряд оперативных мер по поддержке клиентов-грузоотправителей, разработанных штабом под руководством заместителя генерального директора компании Алексея Шило.

В частности, представителям малого и среднего бизнеса, арендующим площади на вокзалах магистрали, была предоставлена отсрочка арендных платежей.

В сегменте грузоперевозок предоставлены скидки от 30 % до 45 % на перевозку грузов в западном направлении. На Абаканском направлении у нас появились такие договоры на отправку угля со станции Камышта в европейскую часть России.

По обращению грузоотправителей предоставлялась возможность перевозок без внесения предварительной оплаты, а также финансовые послабления на возврат порожняка.

Но самое главное, на мой взгляд, это то, что мы продолжили работу, направленную на совершенствование перевозочного процесса и увеличение пропускной способности дороги. В частности, нами получено положительное заключение на вождение поездов весом 6800 тонн на участке от Междуреченска до Тайшета. Раньше было 6300 тонн. По главному ходу Транссиба мы водим поезда весом 7100 тонн.

Продолжается развитие такого направления, как вождение поездов на длинных плечах.

Была ли скорректирована инвестпрограмма дороги в связи со сложившимися обстоятельствами?

— Нет, объем инвестпрограммы не снижен. На 2020 год запланировано 39,1 млрд рублей. Ключевое направление, конечно, — это развитие железнодорожной линии Междуреченск — Тайшет. В текущем году сдаем 13 объектов на участке от Абакана до Саянской. Это вторые главные пути, разъезды — они позволят нам пропускать до 40 большегрузных поездов в восточном направлении, которое в настоящее время наиболее востребовано.

Один из самых крупных объектов — Козинский виадук, который готовится к открытию после завершения модернизации. Здесь проделан грандиозный объем работ — по сути, это новое искусственное сооружение. Сегодня мы уже едем по первому и по второму пути (много лет один путь был закрыт для движения), но пока нахождение двух поездов одновременно на данном инженерном сооружении запрещено. Бетон по завершении работ должен набрать определенную силу, а для этого нужно время. Открытие двухпутного движения на Козинском виадуке позволит нам увеличить пропускную способность участка более чем в два раза — с 25 до 67 пар грузовых поездов в сутки.

В рамках других инвестпроектов проектируется строительство вторых путей и двухпутных вставок на 32 перегонах, а также ряд других объектов.

Предусмотрено приобретение 30 маневровых тепловозов серии ТЭМ-18ДМ и 47 грузовых электровозов серии 3ЭС5К.

Продолжается и развитие проекта «Городская электричка» в Красноярске. В 2020 году ведется строительство пассажирских платформ на остановочных пунктах Мясокомбинат и Шумково, запланировано проектирование островной платформы на ст. Красноярск Северный, необходимой для разведения пассажирского и грузового движения.

Проектируются локомотивное и вагонное депо на Красноярской детской железной дороге.

Немалые средства — 5,3 млрд рублей — направлены на программу обновления железнодорожного пути.

Вадим Владимирович, что бы вы хотели пожелать коллективу дороги и партнерам, подводя итоги столь непростого для всех года?

— Самое главное — здоровья, упорства в решении производственных задач, понимания в семьях — от этого сегодня очень многое зависит. Уже можно с уверенностью говорить, что изменения, которые внесла пандемия, не нарушили слаженной и четкой работы железнодорожного транспорта. Сегодня мы знаем, как противостоять пандемии, как обезопасить себя, наших клиентов и пассажиров, как выстраивать перево-зочный процесс. Мы успешно освоили все новые технологии. И у нас все получится.