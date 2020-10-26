В Красноярском крае вырос уровень безработицы

В Красноярском крае по итогам июня-августа уровень безработицы составил 8,2%, что на 4% выше, чем летом 2019 года. В среднем на поиск работы у жителей региона уходит полгода.

Согласно исследованию "РИА Новости", Красноярский край находится на 64 месте в рейтинге регионов по уровню безработицы.

Самый низкий уровень безработицы в Ямало-Ненецком автономном округе (2,5%), Москве (2,7%), Ханты-Мансийском автономном округе (3,2%), Петербурге и на Камчатке (по 3,6%).

По сравнению с 2019 годом стало больше регионов, где безработица составила 10% или превысила этот показатель. По итогам июня-августа 2020 года их число выросло с шести до 13.

Наиболее сложная ситуация отмечается в Ингушетии (30,7%, Туве (22,3%), Чечне (21,7%), Северной Осетии (16,3%), Дагестане (16,1%) и Кабардино-Балкарии (15,4%).

По мнению экспертов, значительный рост уровня зарегистрированной безработицы может быть связан с уменьшением числа вакансий на рынке и желанием россиян встать на биржу труда, чтобы получать пособие.