Рефинансируйте кредиты и уменьшите свои платежи более чем в 2 раза

Банк «Левобережный» предлагает рефинансировать ваши потребительские кредиты по ставке от 4,9% годовых*. Вы сможете платить намного меньше в первые три месяца пользования кредитом.

Рефинансирование поможет объединить ваши кредиты на выгодных условиях и снизить сумму трех платежей больше чем в 2 раза. По условиям программы, первые три месяца вы будете платить только проценты, а погашение основного долга начнется с четвертого месяца. К примеру, если вы возьмете кредит на 300 тысяч руб. сроком на 5 лет, то первые три платежа будут составлять всего по 2434–2521 руб. в месяц. Сумма платежей с четвертого месяца составит 6619 руб. (основной долг + проценты). Таким образом, вы сможете снизить свою финансовую нагрузку в первое время пользования кредитом.

При этом вы можете взять кредит на большую сумму, чем остаток задолженности по рефинансируемым кредитам. В этом случае вы не только погасите кредиты других банков, но и получите дополнительную сумму на любые цели.

Максимальная сумма кредита составляет 3 млн руб., срок кредитования – от 6 месяцев до 5 лет. Предложение действует до 1 декабря 2020 г.

Оставьте заявку на рефинансирование на сайте Банка «Левобережный». Подробную информацию уточняйте в офисах банка и единой справочной службе по тел.: 8-800-3333-555.

* При сумме кредита от 5 000 до 3 000 000 рублей первоначальная ставка по кредиту - 9,9% годовых. Клиент может понизить ставку максимально на 5 процентных пунктов - до 4,9% годовых. Для снижения процентной ставки заемщик должен порекомендовать взять кредит в Банке «Левобережный» другому лицу. По истечении каждого календарного месяца пользования кредитом процентная ставка по действующему кредитному договору заемщика уменьшается на 1 процентный пункт за каждый факт выдачи кредита другому клиенту в Банке «Левобережный» по рекомендации заемщика.

Также вы можете подключить услугу «Ваша гарантия минимальной ставки» и вернуть до 50% от суммы уплаченных процентов. В случае выполнения условий после полного погашения кредита производится автоматический пересчет процентов с дальнейшей выплатой разницы между уплаченными процентами по ставке кредита и сниженной ставкой. Разница возвращается на счет заемщика в течение 5 дней.

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции, продлить или прекратить досрочно акцию в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте банка www.nskbl.ru

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