Учреждения культуры Красноярска отменили массовые мероприятия из-за коронавируса

На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 учреждения культуры временно приостановили проведение всех массовых мероприятий. Но появились новые онлайн-сервисы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, до снятия ограничений учреждения культуры в основном перейдут на онлайн-режим. В соцсетях библиотек, музеев, кинотеатров и дворцов культуры будут достунпы виртуальные лекции, мастер-классы, квизы, квесты, а также игры и викторинами.

Кроме того, в постах сотрудники будут рассказывать о специфике работы, показывать недоступные обычным посетителям места и экспонаты, делиться новостями об искусстве и культуре. Одним из ближайших мероприятий станет всероссийская акция «Ночь искусств – 2020».

«В остальном учреждения культуры ​​будут работать в прежнем режиме. В кинотеатрах будут проходить показы фильмов и анимации, во дворцах культуры продолжат работать творческие студии и кружки, а в библиотеки можно приходить за книгами и журналами. Музеям повезло больше: проводить новые выставки не запрещено, однако посетителям нужно быть еще внимательнее к действующим в учреждении правилам безопасности», - сказали в пресс-службе.