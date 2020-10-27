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Красноярские поликлиники стали работать без выходных из-за коронавируса

Красноярские поликлиники стали работать без выходных из-за коронавируса
Иллюстрация: www.pixabay.com

С 17 октября поликлиники начали работать семь дней в неделю, с восьми утра до 10 вечера. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.

#НОВОСТИ

По его словам, в больницах Красноярского края сформировано 59 ковидных бригад. Работу медиков первичного звена переориентировали на оказание неотложной медпомощи, преимущественно на дому.

«Начали дополнительно организовывать колл-центры и консультирование по телефону. Во все дни недели организована передача неотложных вызовов пациентов с ОРВИ и коронавирусной инфекцией со станций и отделений скорой помощи сразу в поликлиники», - сказал Подкорытов.

На 23 октября в крае было развернуто 4202 койки для пациентов, в Красноярске - 2100. Занятость коечного фонда составила 90%.

В течение недели планируется дополнительно развернуть 895 коек. Кроме того, в Красноярске открыли резервный ковидный госпиталь на базе отделений онкодиспансера на улице Московской.  

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