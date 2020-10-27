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Райффайзенбанк расширяет брокерское обслуживание для физических лиц

Райффайзенбанк расширяет брокерское обслуживание для физических лиц
Иллюстрация: pixabay.com

Райффайзенбанк расширяет перечень брокерских услуг для розничных инвесторов. Открыть счет и торговать ценными бумагами на Московской бирже теперь можно в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн.

Весь процесс полностью цифровой и не требует визита в отделение даже для новых клиентов банка.

Открыть брокерский счет можно, нажав кнопку «Новый продукт» в Райффайзен-Онлайн. Далее нужно выбрать вкладку «Открыть брокерский счет» и определить подходящий тариф – «Активный» или «Инвестиционный». Сравнить их можно с помощью специальной кнопки, которая покажет разницу между двумя режимами.

 

Райффайзенбанк расширяет брокерское обслуживание для физических лиц 1

 

Новые клиенты тоже могут открыть брокерский счет без визита в отделение банка. Для получения доступа к Райффайзен-Онлайн клиент получит Кэшбэк карту с бесплатным обслуживанием – ее и все необходимые документы привезет курьер.

«Частные инвестиции стали очень популярными в России. Это способ разместить свободные средства с доходностью выше, чем по традиционным банковским продуктам. Однако инвестирование требует дополнительных знаний и ответственного отношения к финансовым инструментам, - отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления по работе с премиальными клиентами Райффайзенбанка – Мы предлагаем клиентам два тарифа для брокерского счета в зависимости от того, как много времени они готовы уделять работе с активами. В Райффайзен-Онлайн можно легко торговать ценными бумагами, видеть движения по брокерскому счету, пополнять его или выводить деньги без комиссии».

 

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Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 12-е место по размеру активов по итогам 1 полугодия 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 16,7 млн клиентов более чем в 2 000 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

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