В Красноярске продают агентства праздников и покупают торговое оборудование

Аналитики интернет-аукциона Au.ru изучили, как изменился спрос на товары и услуги для бизнеса, а также структура предложения к продаже готовых предприятий.

Наиболее перспективными направлениями, по данным AU.ru, стали торговля и транспорт. Именно в этих категориях чаще искали, обсуждали и приобретали бизнес на аукционе в течение сентября и октября.

После летнего падения спроса красноярские предприниматели вновь стали покупать торговое оборудование и искать торговые площади в аренду. В целом прирост составил +28% по категории «Торговля» как готового вида бизнеса или основных составляющих для него. Здесь же выставляют наибольшее количество лотов. Однако специалисты аукциона отмечают, что практически не предлагаются отдельные торговые павильоны, кроме тех, где готовят еду и кофе.

Любопытно, что именно в этой категории растет внимание к готовым решениям по работе в соцсетях.

Интерес к мини-цехам и производственным линиям вырос на 14% по сравнению с летним периодом. При этом контрольно-измерительные приборы выросли на 44%. Важно отметить, что это оборудование относится не только к производству, но и ремонту и торговле. Стабильно увеличивается спрос на приборы видеонаблюдения (+8%).

В тройке лидеров по-прежнему автомастерские, автомойки, автостоянки и шиномонтаж (+6%). Здесь заметно влияние сезона — шиномонтаж стал популярнее автомоек.

Выросла активность в сегменте продажи готового бизнеса в области досуга и развлечений, а также заведений общественного питания. С одной стороны, именно индустрия праздника сейчас страдает больше всех - чаще выставляют на продажу цветочные салоны, агентства праздников. С другой стороны, увеличилось и количество запросов на приобретение готового бизнеса в этой категории, особенно кафе и ресторанов.