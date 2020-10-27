«ПолимерЛаб»: Проводник в промышленный космос

Выбор напольного покрытия для промышленного предприятия — задача не рутинная. В Красноярске такие покрытия делает компания «ПолимерЛаб», которая выполняет работы на миллиардных объектах по всей стране

Полимерные полы — продукт не новый. Первые образцы таких покрытий стали появляться еще в 70-х годах прошлого века. В том числе и в Красноярске — например, на ИСС им. академика М. Ф. Решетнева. Со временем технологии развивались, и сегодняшние полимерные полы настолько превосходят своих прародителей, что по праву могут считаться элементом производственного цикла компании, выполняя ряд необходимых технологических функций. Их можно встретить в крупных логистических комплексах, спортсооружениях, цехах высокотехнологичного производства и химических лабораториях. Такая популярность и востребованность объясняется возможными технологическими преимуществами этого вида покрытий перед конкурентами. Ну и, конечно, где современные технологии, там крайне важна квалификация компании, которая будет эти полы заливать.

Чемпион долголетия

Одним из основных преимуществ полимерных полов является их беспыльность и устойчивость к различным видам воздействий, а также возможность различных вариантов промышленного дизайна. Как говорит коммерческий директор компании «ПолимерЛаб» Алина Таращанская, если в здании на полах залит полимер, то он придет в негодность не раньше самой постройки. Так, эти покрытия имеют низкую степень истираемости (потому, кстати, не пылят), определенные виды не чувствительны к перепадам температуры, солнечному свету и так далее. Именно поэтому такие полы в свое время и заказала «ПолимерЛабу» компания «Дымов», решив во время одной из ежегодных профилактик на предприятии обновить их.

Это были полы в цехах мясопереработки, а это температурные скачки, жир, определенные химические вещества», — рассказывает Алина Таращанская.

Полимер, отвечающий этим требованиям, нашли довольно легко, но он крайне сложен в укладке — в смену мастера выполняют лишь около 200 кв. м. Но в итоге работа была завершена в срок, а ее качество уже на протяжении 7 лет не вызывает нареканий.

Химия успеха

Устойчивость полимерных полов к внешним, особенно химическим, воздействиям знают и ценят и на «Красцветмете» (Красноярский завод цветных металлов им. Гулидова). Именно полимерные полы были заложены в проект научно-исследовательского подразделения предприятия — R&D park’а.

Это был один из самых больших наших объектов — около 13 тыс. кв. м, плюс заказчик требовал, чтобы визуально пол выглядел однородным (без стыков и цветовых переходов). Чтобы сделать это, нам, по сути, пришлось разработать технологию, как выполнить 1,5 тыс. «квадратов» одновременно, ведь срок жизни готового к заливке полимера — всего 20 минут», — вспоминает Алина Таращанская.

Но главным вызовом стало требование обязательной устойчивости к концентрированным кислотам — соляной и серной. Проблема в том, что полимеров, одновременно устойчивых к обеим этим кислотам, нет.

Пришлось придумать, как совместить несколько полимеров, чтобы получить нужное свойство. Технологию раскрыть не могу, но заказчик остался доволен», — добавляет руководитель компании.

Без шума и тока

Химия — далеко не единственное, к чему устойчивы полимерные полы. На ИСС им. Решетнева это знают не понаслышке. Именно поэтому, когда производитель спутниковых систем задумал обновить монтажно-экспериментальный корпус, который удвоил бы мощности предприятия, выбор был однозначным — полимер.

Дело в том, что полы в этом корпусе должны были быть не только абсолютно ровными, беспыльными, но также не должны были накапливать статическое электричество и поглощать ток при разряде», — рассказывает Алина Таращанская.

Несмотря на большой выбор полимеров, нужный нашли не сразу, только после череды тестов в собственной лаборатории. В итоге было залито 10 тыс. кв. м идеально ровного пола, выдерживающего вес роботизированной машины и перево-зимых ей узлов (в среднем 20–25 тонн общего веса), с устойчивым электрическим сопротивлением.

Срочное решение

К Зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске «ПолимерЛаб» делал полы в «Платинум Арене», где генеральным подрядчиком выступала федеральная компания, строящая подобные объекты по всей стране. Поэтому, когда примерно через полгода лидер спортивного строительства столкнулся с проблемами на спорткомплексе «Жаворонки», который возводился в Одинцовском районе Московской области, было решено подключить к проекту красноярцев.

Проблема была в том, что прошлый подрядчик не справился с устройством полимерных покрытий, и нужно было за месяц сделать трехмесячный объем работ. Нам дали пять дней на принятие решения, которые мы потратили на моделирование различных сценариев производства работ. В итоге выработали технологию производства, изложили заказчику условия, при которых возьмемся за работу, он их принял», — говорит Алина Таращанская.

В итоге на этом объекте было уложено 8 тыс. кв. м полимерного покрытия, причем не только на горизонтальной, но и на вертикальной поверхности (ступени, трибуны и т. п.) Заказчика, а это был стадион «Лужники», и качество, и сроки работ устроили.

В целом сегодня нет проблем найти полимеры с теми свойствами, которые нужны заказчику. Главное, правильно подобрать их под задачу и соблюсти все условия обустройства полов и других поверхностей. Тогда они будут работать долго и надежно. По сути, мы имеем дело с «космическими» технологиями».

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