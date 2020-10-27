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Красноярского биатлониста Евгения Устюгова лишили олимпийских медалей с 2010 года

Красноярского биатлониста Евгения Устюгова лишили олимпийских медалей с 2010 года
Иллюстрация: pulse19.ru

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) аннулировала результаты Устюгова, начиная с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14.

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Как уточняет ТАСС, на этот период приходятся золотая медаль в масс-старте и бронза в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

Решение CAS ADD не является окончательным и может быть обжаловано в CAS в течение 21 дня», - сказал агентству адвокат спортсмена Алексей Панич.

Обвинения против Устюгова выдвинул Международный союз биатлонистов (IBU), который решил пересмотреть дело о возможном использовании спортсменом запрещенных веществ на основании данных его биологического паспорта. Дело было закрыто в 2018 году, а спортсмен признан невиновным, после того как доказал, что повышенный уровень гемоглобина в крови является следствием генетический мутаций, передавшихся ему от родителей.

Устюгов объявил о завершении карьеры в 2017 году.

Дисквалификация Устюгова затронет ещё пять российских биатлонистов – Антона Шипулина, Ивана Черезова, Максима Чудова, Дмитрия Малышко и Алексея Волкова, отмечает «Чемпионат». Все они бежали с Евгением в эстафете либо в Ванкувере, где была бронза, либо в Сочи, где было золото. А Шипулин бежал с Устюговым и там, и там. Таким образом, у одного из лучших биатлонистов в российской истории теперь нет ни одной олимпийской медали. Также Малышко и Волков больше не олимпийские чемпионы, а Чудов – не олимпийский призёр.

 

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