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Красноярск ожидает штормового ветра

Красноярск ожидает штормового ветра
Иллюстрация: yandex.ru

Согласно данным Среднесибирского УГМС 28 октября в Красноярске ожидается юго-восточный ветер с порывами до 18 м/с.

#НОВОСТИ

Согласно данным Среднесибирского УГМС, ночью 28 октября в Красноярске ожидается юго-восточный ветер 2-7 м/с, днем — юго-западный 3-8 м/с с порывами до 14 м/с, а вечером — до 18 м/с.

Между тем в среду в Красноярске будет относительно тепло — ночью +2…4 °C, днем +9…+11 °C. Ночью преимущественно без осадков, днем пройдет небольшой дождь.

Напомним, сильный ветер в Красноярске 15 октября повредил остановки, деревья и дорожные знаки, а в национальном парке «Столбы» были повалены деревья и часть туристических троп были закрыты.

В непогоду горожанам рекомендуется соблюдать меры безопасности:

  • на улицах держаться подальше от крупных деревьев, строящихся или ремонтируемых зданий, не парковать возле них автомобили;
  • избегать линий электропередач, не подходить к оборвавшимся электропроводам;
  • ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте.

 

 

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