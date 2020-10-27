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Масс-адопшн: Роспотребнадзор ввел тотальный масочный режим

Масс-адопшн: Роспотребнадзор ввел тотальный масочный режим
Иллюстрация: yandex.ru

Теперь носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках обязаны все россияне, независимо от региона их проживания.

#НОВОСТИ

Также ведомство рекомендовало властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00. Об этом говорится в документе, подписанном главой ведомства Анной Поповой. Постановление вступает в силу 28 октября.

Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах», — говорится в постановлении. Исполнение всеобщего масочного режима в регионах должны проконтролировать власти регионов.

Кроме того, в регионах, исходя из санитарной обстановки, рекомендуется вводить ограничения на ночную работу предприятий общепита, кафе и ресторанов, а также развлекательных мероприятий, — следует из документа.

Также, РПН рекомендовал властям на местах принять меры по защите уязвимых групп населения от коронавируса, в первую очередь, ли старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями.

Кроме того, рекомендовано усилить дезинфекцию общественного транспорта и других мест массового скопления людей, в частности, торговых площадей.

Наконец, власти регионов должны обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями в пропорции не менее 150 исследований на 100 000 населения (среднесуточно за семь дней).

Напомним, что с 17 октября красноярские поликлиники начали работать семь дней в неделю, с восьми утра до 10 вечера. С 24 октября губернатор Усс ввел ограничения, они касаются соблюдения санитарных мер и публичных мероприятий. Согласно указу, общепиту запрещается работать по ночам — 23 часов вечера до 7 часов утра. Ограничено проведение публичных, досуговых, развлекательных, культурных мероприятий с присутствием зрителей, конгрессы и выставки разрешат только при условии одновременного нахождения на мероприятии не более 200 человек. Жители края старше 65 лет должны уйти на самоизоляцию, работающие пенсионеры смогут взять оплачиваемый больничный.

 

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