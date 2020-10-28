Иван Панов: Я продаю, даже когда покупаю

О том, что такое успех в деятельности менеджера по продажам и как помогает в профессии личный бренд, мы беседуем с Иваном Пановым, менеджером по продажам компании «Апогей-БК».

Иван Панов довольно молод — ему 23 года. Однако он производит впечатление довольного, уверенного в себе и достигшего успеха человека. Не зря говорят: «У успеха нет возраста и времени». Но насколько внешнее совпадает с внутренним ощущением?

— Для своего возраста я считаю, что многого достиг: постоянное лидерство в команде продавцов, высокий заработок, счастливые отношения с женщиной, моей самостоятельностью гордятся мои родители. При этом у меня более серьезные планы и цели. Сейчас я целенаправленно двигаюсь к тому, чтобы эффективно управлять командой продавцов в своей компании.

Мне помогло в моем движении осо-знание, что границ в возможностях не существует, настойчивость (не путать с навязчивостью) и понимание того, что отказ — это не финал отношений, а задача для меня найти другой подход и решение. Еще юмор! Чувство юмора спасает от провала там, где кажется, что нет выхода. Критично важным для меня является честность с клиентом, с коллегами, с руководством.

Насколько ощущение успеха важно для человека, профессионально занимающегося продажами?

— Смотря что мы называем успехом. Лично для меня это состояние, когда мне нравится делать то, чем я занимаюсь, и получать сверхрезультат. Ведь именно это приносит мне возможность исполнять мои мечты и желания. Важно, чтобы и состояние, и результат были стабильными и имели положительную динамику.

Мой успех — продать так, чтобы клиенту было интересно и выгодно у меня купить дорогую услугу. Для меня продажа — это не только работа, это принцип взаимоотношений с родными, близкими, друзьями, коллегами. Я продаю даже тогда, когда покупаю. Это приносит мне удовольствие и отличные результаты в виде договоренностей.

Сейчас многие учат быть успешными. Это реально? Или у человека должна быть к этому врожденная предрасположенность?

— Я считаю, что каждый в чем-то успешен. Кто-то не знает, не замечает своего дара, не вкладывает в его развитие, а кто-то ставит перед собой цель стать успешным и идет к ее реализации.

Как и когда ты почувствовал, что ты на своем пути?

— Это случилось, когда я заметил, что уже в течение полугода показываю стабильно высокие результаты в продажах и бью свою собственную планку, делаю это не для кого-то, а для самого себя. Я понял, что иду значительно быстрее в реализации своих целей, чем представлял, что ставить цели нужно наглее, завышая себе самому планку. Тогда ты сам себе бросаешь вызов, а вызов — это уже игра, интересная игра!

Насколько важен наставник в достижении высоких профессиональных и жизненных результатов? И был ли он у тебя?

— Своим наставником я считаю руководителя, он для меня и показатель высокой производительности в продажах, и пример профессиональной этики. Я наблюдал за его работой, пробовал, задавал много вопросов, на основе его действий искал свой подход. Главное, чему я научился у босса, — это принимать решения и находить нестандартные выходы из сложных ситуаций. Также я наблюдаю за историями роста и развития современных бизнесменов, музыкантов, политиков, держу руку на пульсе и мечтаю.

Какова твоя самая большая мечта?

— Я мечтаю накопить опыт успеха в разных сферах жизни и создать проект для подростков, который позволит им уже в 18 лет добиться ощутимых достижений. Я считаю, что именно этот возраст — самый подходящий для первого качественного успеха — как материального, так и эмоционального. Это своего рода «школа» для молодежи, которая научит ставить цели, оценивать ресурсы и эффективно ими распоряжаться, зарабатывать на своих преимуществах, грамотно расставлять приоритеты и вкладывать в свое развитие. Я осознал, что такое успех и как к нему прийти, в 23 года, а ведь можно значительно раньше начать влиять на качество своей жизни.

Расскажи о ситуациях, где через провал ты получил самый серьезный опыт для себя.

— В моей организации есть строгие правила, которые регламентируют ежедневную работу менеджеров. В основном команда состоит из молодых ребят и девушек, которые без этих строгих правил не будут сфокусированы на задаче и не придут к результату. Но это я понял позже, когда однажды решил обхитрить систему. Конечно, 11-летний опыт компании предусмотрел и мой вариант. И главным открытием неприятного разговора с руководителем стало осознание выигрыша в текущем моменте, плюс короткое чувство эйфории и рядом с ним серьезный проигрыш в долгосрочной перспективе и разочарование босса во мне. Эту историю я закрывал для себя высоким результатом последующие 3 месяца, но до сих пор она со мной в одной мысли: если играть, то вдолгую.

Многие молодые люди мечтают о своем деле и уверены, что финансовый успех возможен только в своем бизнесе. Ты с этим согласен?

— Я работаю в своей компании в найме 2,5 года, и за этот период мой доход вырос в 20 раз. Были месяцы, когда я не зарабатывал ничего, так как все деньги уходили на такси и штрафы. За это время я научился быть более включенным, дисциплинированным, внимательным и настойчивым. Можно сказать, что я научился быть эффективным в созданной кем-то системе. Именно благодаря тому времени сейчас я легко достигаю результата и зарабатываю цифру с пятью нулями, ведь теперь я вкладываю свои силы не в соблюдение правил, а в поиск решений. Поэтому я уверен, что финансовый успех — это найденная формула личной эффективности в конкретной организации и сверхрезультат как цель работы в ней. С точки зрения создания своего бизнеса работа в найме — это отличный тренажер того, как можно, нужно и не нужно делать «свое дело».

Что такое для тебя личный бренд и как он связан с успехом?

— Личный бренд — это успех человека, который стал причиной рекомендации его как эксперта теми, кто даже лично с ним не знаком. Это масштаб, ответственность и имидж.

Как ты развиваешь свой личный бренд?

— Я в самом начале этого пути. И 2020-й для меня — это точка отсчета развития личного бренда. Часть своего ежемесячного результата в «Апогей-БК» я получаю благодаря прямым рекомендациям моих клиентов своим же коллегам и партнерам. Это я умею. Новая цель с вызовом для меня экспертиза и помощь другим бизнесам на пути к эффективной системе продаж. Сейчас я уже делюсь в соцсетях мыслями, рекомендациями, идеями на тему эффективных продаж, учусь быть наставником для молодых сотрудников компании и получаю от этого удовольствие.