Ирина Стрелкова: Этот год сделал нас лучше

Стоматология Mira готовится к открытию филиала. Несмотря на все трудности, которые принес этот год, планы развития откладывать или переносить нельзя, считает директор клиники Ирина Стрелкова.

Ирина, расскажите, как идут дела в вашей второй клинике? Когда ждать открытия?

— Мы планируем открыть ее до конца года, работы идут вовсю, оборудование уже закуплено и даже привезено в Красноярск. Просто так вышло, что масштабы клиники превзошли наши ожидания. Получился не филиал, а филиалище! Мы сознательно решили не экономить на ремонте, на оснащении, а когда делаешь все по высшему классу, это долго. Хотели бы сделать тяп-ляп, открылись бы еще весной. Наверное, нас тормозит мой идеализм и желание сделать все безупречно, совершенно. Я живу этой клиникой, правда.

Хочу, чтобы наши посетители испытывали такие же чувства, как я в клиниках Америки и Южной Кореи. Это огромные многоэтажные комплексы, куда заходишь и понимаешь, что там другая атмосфера, совершенно особенная. Другой интерьер. Он не роскошный, он, как бы это точнее передать, такой, что сразу понимаешь: клиника — это место, где о тебе готовы позаботиться, где к тебе отнесутся внимательно и корректно, где ты получишь лучший сервис из всех возможных и превосходное лечение.

Я хочу представить в Красноярске этот абсолютно новый для нас формат клиники, передать посетителям уверенность, что все будет хорошо, а не просто красиво и уютно.

Это дорогой проект, вложения в ремонт и интерьер не такие, конечно, как в оборудование, но тоже очень приличные. При этом наша ценовая политика останется прежней: услуги будут доступны и молодежи, и семьям — такие средневзвешенные цены. Отрабатывать интерьер повышением стоимости мы не будем: это мои «хотелки», и пациент за них платить не должен.

Изменила ли пандемия ситуацию на рынке стоматологических услуг? Возможно, обострилась конкуренция? Складывается впечатление, что, несмотря ни на какие события, количество клиник растет.

— Не могу сказать, что стоматологических клиник в Красноярске стало как-то заметно больше. Пандемия все-таки сократила их количество, но в первую очередь закрылись совсем небольшие кабинеты, клиники «на два врача». Не могу назвать их конкурентами, потому что мы работаем на разном уровне медицинских услуг. Клиники без рентгена, томографа, где лечат фактически «на глаз», с минимальным набором услуг и специалистов рано или поздно ушли бы сами. Сейчас, на мой взгляд, уже не то время, когда они могли бы «выстрелить».

Медики, которые пытаются уйти в свободное плавание, часто не понимают, что, по сути, меняют стабильный график работы и очень хорошую зарплату на круглосуточную жизнь в клинике с перспективой зарабатывать чуть больше. Они наконец узнают, что такое проверки, лицензии и нервные пациенты. Что нужны вложения в рекламу — многие ведь думают, что пациенты сыплются с неба, и не знают, сколько всего надо сделать, чтобы человек пришел к тебе и остался надолго. Но я все равно желаю им удачи. Хотя, на мой взгляд, сейчас есть смысл открывать большие многопрофильные клиники, а маленькие кабинеты — это сомнительная экономическая стратегия.

Как изменились пациенты, как на них сказалась пандемия?

— Люди уже успокоились. Если летом они нервничали, переживали, то сейчас научились жить в новых обстоятельствах, выстроили новые жизненные стратегии. Занимаются здоровьем всей семьи: ведут к нам и детей, и бабушек-дедушек. Ставят импланты в больших объемах — это работа, на которую надо потратить несколько месяцев. Раньше было как: да, надо заняться зубами, но впереди Новый год, потом мартовские праздники, потом майские, потом отпуск, потом 1 сентября и снова Новый год. Сейчас, особенно на фоне колебаний рубля, люди вкладывают деньги в себя, в свое здоровье.

Можно ли уже подводить итоги года?

— Все-таки рано, я это сделаю в декабре: год еще не закончился, и я прямо чувствую, что под конец он нам еще поддаст. Год тяжелый, но очень интересный, он многое изменил, и, думаю, нам еще будет за что его благодарить.

Это, безусловно, год «выживших» — но не в том смысле, что из последних сил и кое-как. Нет, это год, который заставил нас проявить все свои бойцовские качества, бизнес-смекалку. И даже в какой-то мере оптимизм. Стали жестче санитарные требования? Значит, наша клиника стала еще более безопасной и стерильной. Обращаются люди со сложными случаями и уходят, полностью решив проблему? Значит, наши врачи обладают высокой квалификацией, а наши администраторы умеют «снимать» страх и тревожность пациента.

Своим коллективом я горжусь. Мы научились работать в новых условиях, мы не прекращаем развиваться и расширяться — клиника даже увеличила штат. Мы пережили самое сложное и стали еще лучше!